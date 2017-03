Ça donne quoi de prendre les auditeurs pour des poissons?

Ah, le 1er avril et ses canulars! Je vais sans doute passer pour un rabat-joie aux yeux de quelques-uns, mais qu’à cela ne tienne.



En toute honnêteté, je n’ai jamais vraiment compris l’intérêt d’essayer d’appâter les auditeurs avec de fausses histoires, et, encore moins, quand ce sont les journalistes qui font de telles conneries. Voilà qui est dit.

Il me semble qu’Internet est suffisamment rempli d’histoires invraisemblables sans qu’on ait besoin d’en rajouter une couche à la radio en plus.

Ça manque vraiment les sites de fausses nouvelles? Vous vous sentez le besoin d’en rajouter une couche?

On passe notre temps à essayer de faire comprendre au monde que, non, il ne faut pas croire tout ce qui se dit en ligne. Les canulars y sont innombrables.

C’est beaucoup pour ça d’ailleurs que la radio jouit encore d’une opinion plutôt favorable aux yeux du public.

Et nous, on va leur faire courir des soldes qui n’existent pas? Ou encore leur apprendre la fausse démission d’un politicien?

L’humour me fait pourtant rire en général. Oui, même l’humour très noir quelquefois.

Sauf que les médias traditionnels auraient tout intérêt, en tout cas selon moi, à ne pas déroger aux principes de qualité journalistique et éditoriale pour des prétextes aussi puérils que le poisson d’avril.

Régulièrement d’ailleurs, l’agence de diffusion de communiqués de presse CNW sert des directives strictes aux organisations désireuses d’utiliser ses services pour lancer des canulars le 1er avril.

Un rappel qu’on ne bâtit pas la réputation d’une marque auprès du public en refilant de fausses informations.

Que les très connus Le Gorafi, Le Navet ou encore Le Journal de Mourréal veuillent raconter de fausses histoires, grand bien leur fasse. Ce sont des sites parodiques. En toute sincérité, je dirais que leurs nouvelles me font très souvent rire.

Or, il y a déjà suffisamment d’internautes qui tombent dans le panneau.

On s’en aperçoit dans les médias sociaux tels que Facebook. Pourquoi certains médias sérieux comme les nôtres rempliraient leurs bulletins de nouvelles avec des récits fictifs?

Alors, êtes-vous d’accord ou pas avec les poissons du 1er avril à la radio? Suis-je simplement un vieux rabat-joie?

