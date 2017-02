5 logiciels qui vous faciliteront la tâche en programmation radio et musicale

Travailler à la programmation radio et musicale, c’est manipuler quotidiennement une bonne quantité de fichiers audio.

Extraire les chansons d’un album pour les insérer dans le système de mise en ondes. Convertir l’émission d’un producteur dans le bon format pour l’insérer dans votre grille de programmation. Renommer plusieurs fichiers simultanément.

Que de tâches répétitives, fastidieuses et pas forcément toujours plaisantes. Voici 5 logiciels à mettre dans votre coffre à outils et qui vous faciliteront l’existence.

Tous (sans exception) sont ouverts et libres. Ils ne vous coûteront rien, mais, si comme moi vous aimez soutenir les développeurs, rien ne vous empêche de leur offrir quelques dollars.

1) Renommer plusieurs fichiers

Solution : Ant Renamer

Sachez d’abord que j’utilise Ant Renamer depuis un bon moment déjà. Je renomme ainsi facilement et rapidement de grandes quantités de fichiers ou de dossiers selon mes critères. Date et heure, ajout de chaînes de caractères, suppression de caractères, etc.

—

2) Modifier les métadonnées ID3 de vos fichiers MP3

Solution : Mp3tag

Lien : http://www.mp3tag.de/en/index.html

Si vous avez 10 ou même 100 fichiers dont vous devez éditer les métadonnées ID3 (auteur, compositeur, album, etc.) à la fois vite et bien, c’est le produit qu’il vous faut. Bien sûr, vous pourriez le faire individuellement pour chaque fichier. Mais c’est tellement plus rapide avec Mp3tag.

—

3) Convertir des fichiers audio dans un autre format

Solution : File Converter

File Converter a un gros avantage comparativement à d’autres : la quantité de formats pris en charge. Il s’intègre directement à l’explorateur Windows. Puis, une fois installé, tout se fait avec un simple ‘Clic Droit’ de la souris sur le fichier à convertir.

—

4) Placer vos fichiers audio dans le serveur FTP en ligne

Solution : FileZilla

FileZilla est sans conteste l’un des clients FTP les plus connus. On s’en sert pour envoyer nos émissions dans le serveur destiné aux stations. Ça fait des années que je l’utilise personnellement.

—

5) Extraire les chansons d’un disque compact

Solution : fre:ac

Enfin, vous savez qu’extraire les chansons d’un disque compact ne se fait pas nécessairement en criant ciseaux. Or, fre:ac peut s’en charger rapidement, facilement, et, comme tous les autres logiciels évoqués ci-dessus, tout à fait gratuitement.

Voici une galerie d’images de ces 5 logiciels qui devraient vous aider à la programmation radio et musicale :