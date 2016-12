Ces 8 ressources Twitter vous aideront à bien y mener vos affaires

Voici 8 ressources Twitter à garder parmi vos signets. Parce qu’effectivement, Twitter peut parfois sembler difficile à utiliser.



C’est un petit univers qui semble quelquefois déroutant, mais avec un peu d’aide, vous réussirez facilement à dompter l’oiseau.

Voici d’abord l’endroit où l’on gère notre présence sur le réseau. On voit ce que les autres disent de nous, on peut y programmer des messages à l’avance, etc.

Un bulletin sur nos “performances” du dernier mois. Mentions, abonnés, meilleurs messages, etc. À ne pas confondre avec les statistiques offertes dans le tableau de bord qui sont plutôt allégées. Celles-ci sont beaucoup plus intéressantes et exhaustives.

Pour tout savoir de Twitter. C’est à cet endroit qu’on nous y révèle les nouvelles fonctionnalités ainsi que les moments forts du réseau.

Pour les problèmes informatique, on trouve souvent un petit génie autour de soi. Mais pour le réseau de l’oiseau bleu, mieux vaut consulter le centre d’assistance.

Besoin d’un logo de Twitter? C’est à cet endroit qu’on le trouvera. On y traite également du lettrage, des couleurs, etc.

Je ne ferai pas comme si ça n’existait pas. Même si nous sommes des radiodiffuseurs et qu’on livre bataille aux médias sociaux, oui, Twitter vend aussi de la publicité. Or, comme les médias traditionnels ont quelquefois besoin de s’annoncer eux aussi, c’est ici que vous acheterez des messages sponsorisés.

Ce réseau social peut être un formidable outil pour promouvoir votre marque et vos activités. Ici, c’est rempli d’une foule de conseils pour en tirer profit au maximum dans un contexte d’affaires.

Enfin, si vous devez intégrer le fil Twitter dans votre application ou avez besoin d’autorisation pour qu’un widget accède à vos données, ça va assurément passer par cette section.

Connaissez-vous d’autres ressources Twitter qui mériteraient d’être partagées avec nos lecteurs?