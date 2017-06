Animateur(rice)/producteur(rice) radiophonique (CFRH FM 88,1 – 106,7)

La station radiophonique CFRH FM à Penetanguishene, en Ontario, recherche un(e) animateur(rice)/producteur(rice) radiophonique. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein à raison de 35 heures par semaine.

On peut postuler d’ici le 16 juin, les détails se trouvent dans le document .PDF ci-joint. L’entrée en fonction se fera aussitôt que possible.

Note : nos membres souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi et l’usage du masculin n’a pour but que d’alléger le texte. Nous croyons à l’égalité des chances et toute candidature sera évaluée avec l’intérêt qu’elle mérite. Merci de votre compréhension.

Télécharger (PDF, 296KB)