Au nom de la loi, arrêtez de laisser Facebook vous voler votre audience!

De grâce, arrêtez de laisser Twitter, Instagram, Facebook et consorts vous voler votre audience!

Si j’étais policier du Web, je dirais que certaines radios ont sérieusement dépassé les limites du bon sens. On dirait que ça les amuse de voir Facebook vendre de la pub et s’enrichir avec le contenu qu’ils se sont fendu le c… pour produire.

Lorsque j’ai pris en main le site Web de l’organisation en juillet 2012, on attirait grosso modo moins de 700 visiteurs par mois. C’était même famélique par moment.

Le mois dernier, en novembre 2016, nous en avons reçu tout près de 8 000 et décembre sera sans doute comparable.

Nous avons même des pics de fréquentation à 12 000 ou 15 000 visiteurs distincts certains mois lorsqu’une de nos publications devient virale.

BONUS : ci-dessous 6 astuces pour mettre les médias sociaux à votre profit et non le contraire.

En mettant les médias sociaux à NOTRE profit au lieu du contraire, on attire maintenant environ 10 fois plus de monde.

Et pourtant, on n’a pas passé notre temps à publier des photos de chats et des nouvelles buzz dans Facebook.

Non, on n’a pas 100 000 abonnés Facebook. Sauf que les gens viennent dans NOTRE site Web.

Est-ce qu’on pourrait faire encore mieux? C’est évident. J’y travaille constamment.

Est-ce que d’autres site font mieux que nous-autres? Évidemment, voyons donc.

Par contre, pour une association de radiodiffuseurs communautaires en situation minoritaire, je pense qu’on se tire plutôt bien d’affaire pour promouvoir nos activités et celles de nos membres.

Être présent dans les médias sociaux, oui, mais…

Je veux bien que vous soyez présents dans les médias sociaux et je vous y encourage d’ailleurs fortement. Par contre, si vous les utilisez, sachez au moins les mettre à VOTRE service et non le contraire.

Voici 6 trucs pourtant très simples pour mettre les médias sociaux à VOTRE PROFIT…

1. Organisez des sondages

Sondez l’opinion de vos auditeurs via vos réseaux sociaux. Posez-y des questions directement liées aux sujets dont vous parlez en ondes. L’un (le réseau social) doit être relié à l’autre (le contenu en ondes). On travaille ainsi en symbiose.

2. Donnez des indices pour vos concours en ondes

Fournissez en ligne des indices ou même carrément des réponses permettant de gagner des prix au signal donné en ondes. Cessez de donner des cadeaux dans votre page Facebook, puisque ça n’attire que des fans de concours et non des auditeurs fidèles.

Ex. : « Dans 15 minutes, je vous offre 4 billets pour le dernier film de la saga Star Wars. Le mot de passe est dans notre page Facebook. Alors, celui ou celle qui me donnera au téléphone le mot de passe à mon signal dans 15 minutes va gagner les billets. »

3. Diffusez automatiquement la liste de vos chansons

Créez un compte Twitter spécial, puis utilisez des services comme autopo.st, marci.io ou shoutca.st/nowplaying pour y relayer automatiquement la playlist des chansons qui tournent à votre antenne. Voyez l’exemple de la station KAZI, à Houston (Texas).

4. Diffusez des vidéos en direct

On peut faire de la vidéo en direct sur des services comme Twitter ou YouTube entre autres. Vous faites une entrevue avec une chanteuse? Diffusez-la aussi sur le Web. Nommez l’artiste et créer des mots-clics en conséquence. L’idée est de démontrer la synergie entre radio (avec micros et casques d’écoute) et Web.

5. Offrez une visibilité accrue à vos annonceurs

Mettez votre bassin d’abonnés au profit de vos annonceurs en partageant leurs grandes exclusivités ou leurs nouveautés. Ajoutez en conséquence une clause à vos contrats afin d’y inclure une composante médias sociaux. Lorsqu’une campagne publicitaire tourne sur vos ondes, le volet Web permettra de montrer des photos, inciter au dialogue, etc.

6. Pointez vers les comptes de vos animateurs

Faites la promotion de vos animateurs sur la page de la radio. N’hésitez pas à partager les messages intéressants qu’ils publient sur leurs pages de fans Facebook. C’est littéralement votre promo que vous faites en même temps. Mettez leurs photos dans votre bannière d’en-tête Facebook avec les titres et heures de leurs émissions.

Et puis, connaissez-vous d’autres astuces qui permettent aux radios de mieux tirer profit de leur présence dans les médias sociaux?