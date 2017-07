Effets sonores? Avez-vous dit que vous cherchiez des effets sonores?

Besoin d’effets sonores pour un projet audiovisuel, un site web ou habiller une émission ou une publicité ?

À la recherche de qualité, d’originalité et, si c’est possible, des sons carrément gratuits ? Voici pour vous une sélection certes toute petite mais quand même intéressante…

–

DE QUALITÉ ET DE L’ORIGINALITÉ

–

Hongkiat.com représente une mine d’or qui répertorie 55 sites de matériel sonore gratuit. Soundeffects+ n’est pas lui non plus dénué d’intérêt. Les effets d’ambiance et autres sons et bruits sont à la fois variés et d’excellente qualité.

–

SoundBible.com propose quant à lui trois types. D’abord, des sons sans redevance (Royalty Free) à utiliser dans un cadre non lucratif. Ensuite, des effets sonores pour lesquels il faut faire mention du producteur. Enfin, des effets sonores attribués au domaine public. L’interface est agréable, minimaliste et les fichiers sont disponibles en format .MP3 ou .WAV.

–

Pour terminer, SoundDogs.com a la particularité d’attirer les producteurs radio avec des enregistrements quelquefois rares, de qualité, enregistrés avec du matériel de pointe. La librairie a été mise sur pied dans les années ’90. Les gestionnaires du site partagent même du stock produit à l’occasion d’un tour du monde (son d’Islande, de l’Antarctique, Thaïlande, USA, etc). Attention, puisque certains voire plusieurs fichiers sont payants!

–

Dans tous les cas, vérifiez les conditions d’utilisation. Si certains offrent du tout gratuit, d’autres exigent des droits d’utilisation. Lisez aussi mon texte sur la création de vos propres thèmes et boucles musique, puisque ça pourrait aussi vous servir.