Bazar des arts (sem. du 5 déc. 2016)

Vanessa Lisabelle anime «Bazar des arts», votre magazine hebdomadaire sur les arts et la culture de la francophonie canadienne.

L’édition hebdomadaire pour la semaine du 5 décembre parle de…

FESTIVAL MUSICAL

Le Northern Lights Festival Boréal aura lieu à Sudbury au mois de juillet prochain. On peut d’ores et déjà se procurer des billets et Vanessa discute avec le nouveau directeur artistique.

CHANSON ET LANGUE FRANÇAISE

Retour sur l’aventure de la chanteuse Andie Duquette en Suisse.

CHANSON ET MUSIQUE

Du 1er au 24 décembre, c’est un véritable festin musical que vous concocte Poulet Neige et que vous fait découvrir Bazar des arts.

PATRIMOINE CULTUREL

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a ajouté récemment la bière belge et la rumba cubaine ont été ajoutées parmi la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pourquoi? On vous l’explique avec notre invité.