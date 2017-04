Bazar des arts (semaine du 10 avril 2017)

Cette semaine, on s’entretient entre autres avec le Franco-Ontarien Damien Robitaille qui est venu nous rendre visite en studio.

En 1ère partie, les actualités de l’est à l’ouest du Canada ainsi que des chansons d’Olivier Dion et Gardy Fury.

Dans le 2e segment, on s’entretient avec Damien Robitaille à propos de sa dernière production et on écoute « Tout feu tout flamme ».

On continue notre entretien avec Damien Robitaille dans la 3e portion de l’émission et on s’offre son titre « Sortie de secours ».

Puis, on complète avec notre chronique sur l’art de la table et la pièce « Une journée parfaite » de Dumas.

Bonne écoute!

Play Stop Next» «Prev HIDE PLAYLIST X