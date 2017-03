Bazar des arts (semaine du 13 mars 2017)

Vanessa Lisabelle anime «Bazar des arts», votre magazine hebdomadaire (semaine du 13 mars 2017) sur les arts et la culture de la francophonie canadienne.

Cette semaine, à l’émission…

En première portion de l’émission, les acualités artistiques et culturelles de l’est à l’ouest du pays, puis les chansons « C’est toi » d’Ugo et « Fais-moi un show de boucane » avec Les sœurs Boulay.

Dans le 2e segment de l’émission, entrevue avec Sara Dufour (Partie 1) ainsi que sa chanson « Chez nous c’est skidoo ».

On continue l’entrevue en 3e partie d’émission et on écoute la pièce « Tu dors encore ».

Enfin, dans le dernier quart d’heure, une chronique sur l’art de la table (Manger mieux) et la pièce « Rosie » de Valérie Carpentier.

Play Stop Next» «Prev HIDE PLAYLIST X