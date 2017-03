Cette semaine, dans Bazar des arts (semaine du 20 mars 2017), les actualités en arts et en culture ainsi qu’une entrevue avec Rouge Pompier.

Dans le premier segment, on vous présente les actualités artistiques et culturelles d’est en ouest du pays. Puis, on vous fait entendre le collectif d’artistes de l’APCM avec la reprise de la chanson « Notre place » ainsi que la pièce « Apprendre à mentir » de Lydia Kepinski.

En 2e partie, une entrevue avec Rouge Pompier ainsi que la chanson « Oudepelaille » de l’album Chevy Chase.

On poursuit l’entrevue de Rouge Pompier et on écoute la chanson « L’autobus » en 3e partie d’émission.

Enfin, on complète avec une entrevue consacrée au RDÉE Canada et la Fondation Dialogue ainsi que des chansons de Kevin McIntyre et Céleste Levis.

