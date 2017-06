Bazar des arts (semaine du 22 mai 2017)

« Bazar des arts » vous propose notamment cette semaine, une entrevue avec Ian Kelly ainsi que quelques-unes de ses chansons.

• Comme à chaque semaine, on commence avec les actualités arts/culture d’un océan à l’autre dans le 1er bloc, ainsi que des chansons. « Laisser aller » de Sarah Bourdon et « C’est ça la vie » d’Annie Villeneuve.

• L’entrevue avec Ian Kelly (Partie 1) est inscrite dans le 2e segment avec sa chanson « La terre ».

• Dans le bloc No. 3, c’est la suite et fin de l’entrevue avec Ian Kelly (Partie 2) et la pièce « Montréal ».

• Chronique Art culinaire (Manger mieux) et Valérie Carpentier avec « Rosie » complètent l’émission.

