Bazar des arts (semaine du 27 février 2017)

Vanessa Lisabelle anime «Bazar des arts», votre magazine hebdomadaire (semaine du 27 février 2017) sur les arts et la culture de la francophonie canadienne.

Cette semaine, l’émission vous propose…

En 1ère partie, les actualités en arts et culture d’Est en Ouest. Aussi, les chansons « Soyons sauvages » et « Paradis City » respectivement d’Ariane Zita et de Jean Leloup.

En 2e portion d’émission, la 1ère moitié d’une entrevue avec Beyries ainsi que la chanson « J’aurai 100 ans » en duo avec Louis-Jean Cormier.

Dans le 3e segment, la suite et la fin de l’entrevue avec Beyries et la pièce « Je pars à l’autre bout du monde ».

Enfin, en dernière partie, une chronique culinaire où l’on parle de comfort food et les chansons « Quand je parle de nous » de Tremblay et « La pluie » de Mehdi Cayenne.