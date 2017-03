Bazar des arts (semaine du 27 mars 2017)

À « Bazar des arts » pour la semaine du 27 mars 2017, une entrevue entre autres sur un projet du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

En 1ère partie, on vous livre les actualités artistiques et culturelles de l’est à l’ouest du pays, puis on écoute les chansons « Si l’amour n’existait pas » de Kelly Bado et « St-Bruno » du groupe Les Trois Accords.

En 2e portion d’émission, entrevue avec Samuele ainsi que sa chanson « La sortie ».

On poursuit l’entrevue avec Samuele dans le 3e segment, puis on écoute « La fête ».

Enfin, on complète l’émission avec une entrevue à propos d’un projet du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

