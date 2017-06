Bazar des arts (semaine du 29 mai 2017)

Cette semaine, le « Bazar des arts » vous propose…

• Dans la 1ère partie de l’émission, les actualités artistiques et culturelles de l’est à l’ouest du pays comme à chaque semaine, ainsi que les chansons « Aimons-nous » avec Ariane Moffatt, Karim Ouellet et La Bronze, et « Faut pas se fier aux apparences » avec Yann Perreau.

• Le bloc No. 2 est consacré à une entrevue avec Andréanne A. Malette (Partie 1) et sa chanson « Ma guerre contre toi ».

• Dans le 3e segment, on continue notre entrevue (partie 2) et on écoute « Fou » d’Andréanne A. Malette.

• Enfin, le dernier quart d’heure est réservé à la chronique culinaire et Rod le Stod avec « Roadtrip ».

