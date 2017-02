Bazar des arts (semaine du 30 janvier 2017)

Vanessa Lisabelle anime «Bazar des arts», votre magazine hebdomadaire (semaine du 30 janvier 2017) sur les arts et la culture de la francophonie canadienne.

Dans l’émission de cette semaine…

1ère partie : Les actualités artistiques et culturelles de l’est à l’ouest du pays, en plus des chansons « Avec toi » d’Amélie et les singes bleus et « Valentine » d’Ingrid St-Pierre.

2e partie : Première partie d’une entrevue avec Les Jeunes d’Asteure et on écoute la chanson « Glisser ».

3e partie : On termine l’entrevue avec Les Jeunes d’Asteure.

4e partie : On parle de la Bourse Rideau qui se tient à Québec du 12 au 16 février 2017, puis on écoute « Entre Matane et Bâton Rouge » d’Isabelle Boulay.