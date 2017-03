Bazar des arts (semaine du 6 mars 2017)

Vanessa Lisabelle anime «Bazar des arts», votre magazine hebdomadaire (semaine du 6 mars 2017) sur les arts et la culture de la francophonie canadienne.

Cette semaine, à l’émission…

On commence dans le 1er segment avec les actualités en arts et en culture de l’est à l’ouest du Canada, puis on vous offre les chansons « Entre les murs du temps » d’Alain Barbeau et Geneviève RB ainsi que « Je vise le ciel » de Renée Lamoureux.

Dans le 2e segment, une entrevue avec les Cowboys fringants (Partie 1) et leur chanson « Octobre ».

En 3e portion d’émission, on vous propose la seconde portion de l’entrevue avec les Cowboys fringants et le titre « La cave ».

Enfin, une entrevue avec les deux porte-paroles des Rendez-vous de la Francophonie Mariette Mulaire & Emmanuel Bilodeau. Puis, la chanson « Chez nous c’est Ski-Doo » de Sara Dufour.

