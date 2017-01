Bazar des arts (semaine du 9 janvier 2017)

Vanessa Lisabelle anime «Bazar des arts», votre magazine hebdomadaire sur les arts et la culture de la francophonie canadienne.

Pour cette première semaine de l’année 2017…

Les actualités en arts et en culture d’est en ouest du pays dans le 1er segment, puis on vous propose des chansons de Bryan St-Pierre (« Je t’attends ») ainsi que Cœur de pirate (« Pour un infidèle »).

En entrevue dans le 2e segment, Christian Marc Gendron et Manon Séguin en entrevue. On écoute également la pièce « Devant les étoiles ».

En 3e partie, on poursuit l’échange avec Christian Marc Gendron et Manon Séguin. En plus, on vous offre la pièce « Frédéric ».

Enfin, dans la dernière portion de l’émission, une chronique de Sarah Luce-Lévesque sur l’art de la table. On vous dit comment se faire un lunch. Et l’on termine avec Mehdi Cayenne et la chanson « La pluie ».