Bien commencer son émission… et bien la terminer avec ces 5 astuces

(Par Simon Forgues) – Bien commencer son émission est essentiel si l’on souhaite qu’elle se déroule rondement et qu’elle se termine mieux.

Comment certains animateurs peuvent-ils “sonner” aussi bien en ondes, alors que d’autres avec le même talent semblent moins intéressants?

Réponse : c’est souvent tout simplement dans la préparation; la façon dont ils commencent leur émission.

Oui, car pour bien la terminer, encore faut-il bien commencer son émission…

1) Mieux vaut arriver un peu trop tôt que trop tard

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit le vieux dicton. C’est aussi le cas de ceux et celles qui arrivent à l’avance à la radio. Pire gaffe? C’est évidemment d’arriver à la dernière minute sans préparation.

2) Faire un peu de recherche avant son émission

Entrer en ondes et ne pas savoir de quoi on parlera, c’est le désastre annoncé. À moins que vous arriviez en studio pour animer de façon impromptue un événement urgent. Dans ce cas, on comprend que la préparation sera à peu près impossible.

3) Viser la pertinence du contenu

Essayez d’être pertinent dans tout ce que vous dites. Il faut que ça colle à la musique et l’image de la station, à la région où vous êtes, aux auditeurs qui vous écoutent, etc.

4) Avoir l’air convaincu et convainquant

Certains animateurs ont tellement l’air de s’emmerder en ondes, tandis que d’autres sont au contraire si enthousiastes qu’on peine à étouffer un rire en les entendant au bord de l’orgasme. Trouvez le ton juste; l’émission se déroulera beaucoup mieux.



5) Sourire est essentiel pour bien commencer son émission

À moins d’être dans une émission d’affaires publiques où le ton journalistique est de mise, accrochez-vous donc un sourire dès l’ouverture du micro. On finit mieux une émission quand on l’a commencée en souriant.

Bien sûr, il ne s’agit pas des seules astuces pour bien commencer son émission et bien la terminer. Par contre, si vous mettez déjà celles-ci en pratique, vous devriez en récolter les fruits très rapidement.