Bloguer ou pas dans un contexte d’affaires, la question qu’on ne se pose plus

Le livre « Pourquoi bloguer dans un contexte d’affaires » est paru il y a déjà déjà quoi? 10 ans? Pourtant, il reste encore et toujours d’actualité.

L’ouvrage jette un éclairage intéressant sur le blogue et ce qu’il peut apporter à votre entreprise. Dans le cas qui nous occupe, une radio communautaire.

Pourquoi bloguer dans un contexte d’affaires, demanderont certains?

D’abord, et tout le monde s’entend là-dessus, parce que ça aide au référencement de votre site Web.

Ensuite, et c’est tout aussi indiscutable que le premier élément, si vous voulez que les gens viennent et reviennent sur votre site, autant qu’il soit vivant.

En une dizaine de chapitres, certaines des personnalités parmi les plus influentes du Web social expliquent les diverses raisons de bloguer. Soit pour influencer, vendre, informer, réseauter, se souvenir, apprendre, se définir, être vu, communiquer, et, enfin, pour provoquer.

Un bouquin à mettre entre les mains de tous les gens d’affaires.

Que dire? Que faire?

En écrivant des billets de blogue, vous pourriez par exemple vanter aux gens d’affaires les mérites de la publicité radio. Insérez des exemples concrets de campagnes qui ont été fructueuses. Donnes des astuces, de petits trucs.

Un billet mensuel pourrait déjà suffire pour susciter des réactions.

Parlez de la croissance du chiffre d’affaires de votre client grâce à la pub radio. Expliquez le concept utilisé. Détaillez à quelle période la campagne s’est déroulée, etc.

Vous pourriez aussi informer la communauté des décisions prises au sein de votre radio communautaire.

Ça arrive que les gens grognent contre quelque chose, comme la suppression d’une émission par exemple. Pour ça, le blogue permet parfois de faire des miracles. On peut y expliquer les raisons de notre décision et étayer son argumentaire sur les avantages.

Ex.: « On n’a plus d’émission de tel style musical parce que la politique réglementaire et les quotas imposés ne nous le permettent plus. Par contre, comme on a un peu moins de musique, on a pu ajouter davantage de nouvelles de la ville et de la région. »

Bloguer mais pas juste pour parler de soi

Mon petit conseil : rappelez-vous qu’un blogue, c’est aussi la chance de vous positionner comme leader de votre communauté. Sans forcément parler de soi.

Si, par exemple, vous révélez une fois par mois des attractions méconnues à visiter dans votre région, soyez assurés que les touristes voudront sans doute en prendre connaissance avant leur périple chez vous. Pas forcément besoin de parler de vos activités radiophoniques.

Bref, le blogue dans un contexte comme le vôtre, c’est une excellente façon de donner vie à votre site, de vous positionner comme leader de votre milieu, d’informer, etc.

Et c’est précisément ce que l’ARC du Canada fait depuis maintenant plus ou moins 5 belles années.

C’est comme ça qu’on est passé d’une moyenne de 19 visiteurs quotidiens en 2012 (6 884 sur l’année / 574 par mois) à 232 visiteurs quotidiens en 2016 (84 729 sur l’année / 7 060 par mois).

Une augmentation non pas de 100 ou 200 % mais bien de 1 121 % quotidiennement.

Le blogue a pu améliorer le trafic d’une organisation comme la nôtre, qui n’est d’ailleurs même pas un média soit dit en passant.

Alors, imaginez ce qu’il pourrait apporter à une station radiophonique comme la vôtre.

Pourquoi l’avons-nous fait? Parce qu’on voulait démontrer que l’ARC du Canada est un leader en radiophonie et dans la francophonie canadienne.

Ensuite, parce qu’on voulait vous apprendre, à vous, les médias communautaires, que c’est possible de le faire. Et que ça marche.

