7 idées de cadeaux de Noël pour l’animateur radio ou le podcasteur adoré

Noël est à nos portes. C’est dans moins d’un mois. Besoin d’idées de cadeaux de Noël qui plairont à votre animateur ou votre podcasteur préféré? Ne cherchez plus…

Voici une liste de suggestions de cadeaux qui lui plairont assurément.

Un microphone USB de qualité

Le RØDE Podcaster est un microphone à connexion USB de qualité “broadcast” qui se détaille à un peu plus de 300 $. On le trouve sur divers sites de vente en ligne, sinon dans les magasins spécialisés dans la musique et l’électronique. Le micro Audio-Technica AT2020USBi est aussi de très bonne qualité et se détaille à environ une centaine de dollars de moins que le RØDE.

Photo : Wikimedia Commons

—

Un adaptateur XLR à USB

Celui à qui vous destinez le cadeau possède déjà un excellent micro mais aurait volontiers besoin d’un adaptateur USB pour le brancher à l’ordinateur? Optez donc pour un connecteur Shure X2u. Ça permet ainsi de brancher le microphone à prise XLR sur un ordinateur. Le prix de détail suggéré sur le site américain de l’entreprise est de 99 $US, mais je l’ai trouvé à 135 $C sur Amazon et livré gratuitement. C’est à peine plus que le taux de change.

Photo : Amazon.ca

—

Un bon casque d’écoute

Si c’est pour l’élu(e) de votre cœur et qu’il ou elle gagne sa vie en ondes à la radio ou à enregistrer des trames de voix hors champ (voice over), sans doute n’hésiterez-vous pas à payer 350 $ ou même 400 $ pour un bon casque d’écoute. Les modèles DT 100, DT 150 et DT 250 de beyerdynamic sont d’excellents produits. D’abord, ils sont robustes. Ensuite, comme ils sont entièrement fermés sur les oreilles et n’ont qu’un fil d’un côté, ils sont parfaits en studio. On risque moins d’arracher le fil en retirant le casque d’écoute, ce qui arrive quelquefois dans le feu de l’action avec un fil séparé à chaque oreille. Je vous assure, c’est un net avantage dans le feu de l’action.

Photo : beyerdynamic

—

Un abonnement à des magazines électroniques

Les magazines en papier, c’est très 1995. Et pourtant, on y trouve des infos quelquefois très intéressantes pour potiner à la radio. Pourquoi ne pas offrir un abonnement-cadeau à Texture de Next Issue, un service de magazines électroniques sur téléphones intelligents et tablettes tactiles? Le forfait illimité de base lui donnera accès à plus de 180 magazines et le forfait supérieur en compte 194. La base offre un accès illimité aux mensuels et bimensuels parmi les plus populaires, tandis que le forfait supérieur compte aussi des hebdomadaires.

Photo : Texture de Next Issue

—

Une adhésion à Billboard (en ligne et sur papier idéalement)

Ai-je vraiment besoin de vous présenter le Billboard? La référence de l’industrie musicale. Lui offrir une adhésion au Billboard, c’est lui donner accès notamment à plus de 50 ans d’archives des palmarès Billboard. Rien que ça, c’est déjà beaucoup. Ajoutez à cela les infos sur l’industrie musicale et une infolettre quotidienne, et vous faites assurément un(e) heureux(se).

Photo : Capture d’écran Billboard.com

—

Un bouquin sur la technique vocale (CD audio inclus)

Poser sa voix, bien respirer, parler pour être compris. Voilà autant de choses qui ne s’acquièrent qu’avec les années et la pratique. Au début, on a un peu de difficulté, mais avec le temps on perfectionne l’art de parler. Le Grand livre de la technique vocale (Voix parlée et voix chantée) devrait l’aider à s’améliorer, et rapidement en plus. Accompagné d’un CD audio, on le trouve au Canada à un peu moins de 45 $ chez Archambault et Renaud-Bray. En Europe, il est chez Eyrolles, l’éditeur du bouquin.

Photo : Eyrolles

—

Du bon café pour partir la journée

Se lever aux petites heures du matin pour aller animer l’émission du réveil n’est pas toujours de tout repos. Il passe devant un comptoir de café ouvert 24/7 avant de se rendre au travail? Alors, offrez-lui une carte-cadeau qui lui permettra de s’acheter sa ration quotidienne de caféine. On en trouve non seulement en succursales, mais très souvent aussi dans les magasins à rayons et certains supermarchés. Chaque fois qu’il ou qu’elle remettra sa carte-cadeau à la caissière pour régler l’addition, vous lui accrocherez un sourire aux lèvres.

Photo : Christoph / Pixabay

Et puis, quelles seraient les cadeaux de Noël que vous, l’animateur ou l’animatrice radio, aimeriez recevoir à Noël?