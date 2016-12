My Radiomatisme et RadioDJ : d’étonnants logiciels d’automation gratuits

Au rayon des logiciels d’automation radio, il existe de nombreuses solutions. Ça part évidemment de la solution la plus coûteuse jusqu’à la gratuite, et c’est la même chose pour les fonctionnalités. Bref, il y en a pour tous les besoins et les budgets.

Or, je vous parle aujourd’hui de deux logiciels d’automation radio gratuits.

Ils n’accompliraient sans doute pas tout le travail requis par une grosse radio de la métropole, mais ils pourraient quand même se tirer d’affaire dans une petite station hertzienne ou en ligne.

Coup d’œil sur My Radiomatisme et Radio DJ.

My Radiomatisme

Comme on peut le lire sur le site de My Radiomatisme, le logiciel a été développé il y a près d’une dizaine d’années. La raison? Les logiciels d’automation radio existants étaient alors difficiles d’utilisation et plutôt onéreux.

Offert gratuitement et doté d’une interface à la fois claire et facile à prendre en main, on y dénombre suffisamment d’avantages pour satisfaire de petites radios. Gestion des fichiers, conception de la grille de diffusion, etc.

Malgré sa gratuité, le logiciel dispose d’une interface que j’estime suffisamment léchée. Pas de tape-à-l’œil inutile. Rien pour se perdre.

Seuls pré-requis : installer Microsoft .NET Framework 2.0 et disposer d’une carte de son.

Rien n’est trop élaboré comme on le voit sur l’image. Ça pourrait toutefois suffire amplement comme solution d’urgence si votre système principal éprouve des problèmes. Une excellente béquille qui m’a franchement étonné lors des essais que j’ai réalisés.

On peut aussi s’en servir pour se familiariser aux bases de la technique radio ou pour créer une radio étudiante.

RadioDJ

RadioDJ est lui aussi gratuit. J’ai été étonné tant par sa simplicité d’opération que son look. Pour un logiciel semblable, c’est étonnant.

À ce prix (comprendre : entièrement gratuit), il ne faut pas non plus vous attendre à disposer de la Cadillac des systèmes d’automation radio. Il demeure néanmoins très agréable à regarder et à opérer.

Bon, vous me direz que la beauté de l’interface est plutôt secondaire. C’est vrai.

Sauf que passer des heures les yeux rivés sur un écran à regarder la même fenêtre, c’est un minimum que ce soit au moins convivial.

Sur le site officiel, on dénombre ses fonctionnalités, et, honnêtement, pour un produit gratuit, elles sont assez nombreuses : opère avec jusqu’à 6 cartes de son, compatibilité multi-format dont mp3, wav, wma et flac, support des tags ID3, automation des enchaînements, etc.

Je répète ce que j’écrivais plus haut. Évidemment, ce sont des solutions gratuites. Ne vous attendez pas à retrouver des produits aussi aboutis que les Jazler, WinMédia ou iMediaTouch de ce monde. Le gros défaut de telles solutions réside aussi dans le support à peu près ou même carrément absent.

Par contre, si j’étais un mécène avec quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars à mettre pour soutenir de beaux projets, il me semble que je mettrais volontiers de l’argent là-dedans pour offrir à une multitude de personnes la chance de se familiariser avec la radiodiffusion.

Si vous connaissez d’autres logiciels gratuits d’automation radio, commentez ci-dessous.

Image à la une par ukCWCS sous licence CC BY