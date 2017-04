Dossiers du mois à l’ARC du Canada (avril 2017)

Voici les dossiers du mois d’avril 2017 à l’ARC du Canada. Merci d’en prendre connaissance et, autant que possible, de partager avec les employés, bénévoles et sympathisants de votre station et de notre mouvement.

Inscriptions à l’AGA et candidatures pour le gala annuel

Nos stations sont invitées à acheminer leurs inscriptions pour l’Assemblée générale annuelle. Ceux et celles qui ont des questions sont priés de contacter le secrétaire général dont l’adresse est dans la section « contactez-nous » sur notre site Web.

Par ailleurs, notre gala annuel aura lieu le 3 juin 2017. Il ne reste que quelques semaines à nos radios pour soumettre les leurs. Il y a 4 catégories : message publicitaire de l’année, message d’autopromotion de l’année, communicateur(rice) de l’année et “blooper” de l’année.

Les radios qui n’auraient pas reçu le formulaire expédié en février ou ne le trouvent plus peuvent contacter l’agent de développement et communication qui leur en acheminera un exemplaire.

Besoin des photos de nos membres

À ce jour, quelques stations nous ont envoyé des photos comme on l’avait demandé récemment aux directions générales et aux coordinations des radios.

Certaines d’entre elles seront intégrées dans une présentation qui sera projetée sur écran géant avec les logos de nos radios membres lors de notre soirée de clôture de l’Assemblée générale annuelle le samedi soir.

La chance de montrer vos studios, votre véhicule aux couleurs de la station, une partie de vos employés et bénévoles, etc. Merci à ceux et celles qui ont déjà contribué. Les autres? Il n’est vraiment pas trop tard pour les expédier à Simon ou François.

Radioplayer intégrera les radios de l’ARC du Canada

L’ARC du Canada devrait recevoir incessamment la lettre de Radioplayer Canada attestant des modalités de l’entente conclues pour intégrer nos radios à la plateforme. Il faudra assurément compter encore quelques semaines pour que ce soit chose faite, puisqu’il doit y avoir certaines choses à exécuter et nos radios prendront part à une session de questions/réponses avant la grande aventure. Mais ça progresse.

Nous avons expédié les coordonnées de nos radios membres au coordonnateur francophone et attendons la suite des choses.

Nous réitérons notre fierté d’avoir pu conclure ce partenariat qui permettra à nos stations membres de s’avancer encore un peu plus sur les nouvelles plateformes numériques. Si certaines radios ne pouvaient joindre les rangs de Radioplayer Canada dès le départ pour diverses raisons, par exemple pour contraintes techniques, on essaiera de les aider à y parvenir.

Sondage annuel d’appréciation de nos services

Merci à nos membres d’avoir répondu en si grand nombre aux sondage annuel d’appréciation de nos services. On a reçu des commentaires constructifs et nous en tiendrons compte.

Les résultats permettront entre autres de fournir un rapport d’activités plus exhaustifs à Patrimoine canadien grâce aux signaux qu’elles nous ont envoyés à travers leurs réponses. C’est important.

Des textes à lire sur le site de l’ARC du Canada

Voici des textes parus sur notre site Web depuis le mois dernier :

Des suggestions de sujets à traiter? Parlez-en à Simon, il se fera un plaisir de les aborder pour vous.

Plateforme de formation continue

On a fini de migrer les formations en ligne vers la nouvelle plateforme pour le bénéfice des membres, ainsi que leurs employés et bénévoles.

En plus des 4 formations qui existaient dans la plateforme antérieure, on a intégré notre module qui fournit des conseils sur la manière de créer une identité corporative pour votre radio et la commercialiser, ainsi que des trucs sur le recrutement et la rétention de bénévoles.

On a déjà créé quelques comptes à la demande de certains membres. Ceux qui sont intéressés à en posséder un peuvent s’informer auprès de Simon Forgues.

Comité des CLOSM du CRTC

Frédéric Janelle, le responsable du comité des CLOSM (communautés de langue officielle en situation minoritaire) au CRTC nous a fait part d’une excellente nouvelle récemment.

À quelques reprises à chaque année, les organismes porte-paroles des CLOSM dont le nôtre se réunissent pour discuter des dossiers qui les préoccupent au CRTC. La dernière réunion s’est déroulée en mars dernier.

Ça peut concerner la radio, oui, mais aussi la télé, la câblodistribution, Internet à large bande, etc. Bref, ce sont des réunions qui vont dans plusieurs directions. Vous pouvez prendre connaissance des activités de ce groupe ici.

Or, au terme de la dernière réunion, il a été convenu avec M. Janelle que la rencontre automnale allait être exclusivement consacrée à la radiodiffusion, et, évidemment, à celle de nos communautés.

Patrimoine canadien a d’ailleurs manifesté l’intérêt d’y prendre part. Notre collègue Simon Forgues y brossera un tableau exhaustif de l’état de la situation de nos radios.

Il s’agira d’une des rares occasions où Patrimoine canadien ET le CRTC seront réunis ensemble pour une réunion où ils seront mis au courant EN MÊME TEMPS de la réalité de nos radios en-dehors d’un contexte de révision de la politique réglementaire ou d’autres instances du genre.

On vous sondera au moment opportun pour savoir si vous avez des choses qui devraient être dites. Ce sera l’occasion idéale. On remercie le CRTC de cette possibilité qui nous est offerte.

CHEZ NOS MEMBRES

Succès remarquable pour l’encan au profit de CKJM FM

Près de 11 000 $ ont été recueillis lors de l’encan radiophonique à CKJM FM dimanche le 26 mars dernier. De l’argent qui sera franchement apprécié afin de boucler le budget.

Vos nouvelles nous intéressent

Cette publication est la nôtre mais surtout la vôtre. Acheminez vos infos à François Coté (f.cote@radiorfa.com) ou Simon Forgues (s.forgues@radiorfa.com) afin qu’elles paraissent dans notre envoi mensuel et éventuellement notre site Web et nos réseaux sociaux.

Pièces jointes

Désormais, toute pièce jointe éventuelle sera envoyée directement avec le courriel de notre infolettre, plutôt que de les stocker dans notre site Web. Comme ci-dessous.

Ces pièces jointes seront répertoriées dans cette section-ci et vous pourrez les y télécharger. Veuillez NE PLUS vous référer à la section jadis utilisée dans le site Web. Merci.

La dépêche du FCRC

Curieuses de savoir si leur proposition de projet allait être approuvée, plusieurs stations nous ont contactés afin de connaitre la date à laquelle le Fonds dévoilera les nouveaux récipiendaires du programme Radiomètre.

Sachez que la rencontre finale du comité de sélection, un comité indépendant composé de trois membres, a eu lieu le 9 avril dernier.

Les recommandations du comité de sélection sont présentement en cours d’approbation. Tous les demandeurs devraient obtenir une réponse avant la fin du mois d’avril.

Dans un autre ordre d’idée, le Fonds entamera prochainement un processus de planification stratégique dans l’optique d’outiller le Fonds à bien répondre aux besoins du secteur de la radiophonie communautaire et de campus.

Cette démarche sera menée de main de maître par Amély Friolet-O’Neil, la directrice générale du FCRC.