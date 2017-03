Dossiers du mois de mars 2017 à l’Alliance des radios communautaires du Canada

Voici les dossiers auxquels s’intéressent tout particulièrement notre organisation en ce mois de mars 2017.

Appel de candidatures pour le gala de l’ARC du Canada

Notre gala annuel aura lieu le 3 juin prochain pour clore notre grand rassemblement annuel à Ottawa. À ce jour, quelques candidatures sont entrées mais ça nous en prend plus. Merci à nos membres de faire grossir la banque de candidatures.

Les radios membres sont invitées à soumettre vos candidatures dans l’une des 4 catégories : message publicitaire de l’année, message d’autopromotion de l’année, communicateur(rice) de l’année et “blooper” de l’année.

Le formulaire a été envoyé par le secrétaire général il y a quelques semaines. Les membres qui ne l’ont pas reçu ou ne le trouvent plus peuvent contacter l’agent de développement et communication Simon Forgues qui leur en acheminera un exemplaire.

Il s’agit d’une belle façon de souligner la contribution de leurs salariés et bénévoles.

Nouvelle émission disponible dès vendredi

L’agente de soutien aux radios informe les membres qu’une nouvelle émission sera disponible sur le serveur de l’ARC du Canada dès ce vendredi.

François Ouellette (son nom d’animateur : « Nafre ») est un Franco-Nunavois d’Iqaluit. Il propose son émission «Hurlements de la toundra», entièrement dédiée au Black Métal. Durée: 2 blocs d’environ 25 à 30 minutes par semaine.

L’émission n’est pas une simple occasion de jouer de la musique, mais elle se veut une exploration analytique du mouvement musical à tous les niveaux.

À chaque émission, l’animateur se sert de thématiques particulières pour explorer les valeurs véhiculées par les textes, les tendances au niveau des sonorités privilégiées, la philosophie des artistes connus et de l’underground, les scènes locales jusqu’à l’international, ainsi que d’autres éléments encore. Quoique les formations francophones, surtout celles du Canada soient privilégiées, il arrive d’avoir des chansons en anglais, en norvégien, en arabe et d’autres langues encore.

Autre fait à noter : parce que certains textes ainsi que les discussions sur ceux-ci ou sur les artistes peuvent toucher des sujets controversés (satanisme, sexualité, violence, politiques, etc.), l’émission s’adresse à un public averti. Un avertissement pour informer les auditeurs est insérée au début de l’émission.

Radioplayer intégrera les radios de l’ARC du Canada

Bonne nouvelle ! L’ARC du Canada s’est entendue avec Radioplayer Canada pour que ses stations membres intègrent cette plateforme, l’une des plus importantes applications gratuites de streaming et de découvrabilité de contenus radiophoniques.

Non seulement les mobinautes auront-ils accès au flux audio de nos stations sur leur téléphone, mais ils pourront aussi bénéficier de contenu enrichi jusque dans leur véhicule par le biais d’Android Auto et Apple CarPlay.

L’ARC du Canada est fière de ce partenariat qui entraîne nos stations membres encore un peu plus loin dans le 21e siècle. Si certaines radios ne pouvaient joindre les rangs de Radioplayer Canada dès le départ pour diverses raisons, par exemple pour contraintes techniques, on essaiera de les aider à y parvenir.

Laboratoire d’innovation : partie VII de la Loi sur les langues officielles

L’ARC du Canada participera fièrement au laboratoire d’innovation sur la partie VII de la Loi sur les langues officielles auprès de Services publics et Approvisionnement Canada.

Cet exercice de réflexion auquel prendra part notre collègue Simon Forgues aura lieu les 20 et 21 mars prochain à Ottawa.

Il a pour but de fournir au gouvernement des idées afin de mieux appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

En février dernier, aux côtés de nos collègues de l’APF et de la QCNA, nous avons rappelé aux fonctionnaires du gouvernement fédéral l’importance et le rôle essentiel de nos médias locaux au sein de nos communautés à travers le pays.

Quoiqu’il ne paraisse pas toujours évident lorsqu’on est gestionnaire d’une station, voilà quand même un travail essentiel auquel se livre l’ARC du Canada pour se porter à la défense de ses membres et promouvoir leurs intérêts.

Sondage annuel d’appréciation de nos services

Nos membres ont reçu récemment le sondage annuel d’appréciation de nos services. On a choisi ce moment de l’année plutôt que l’automne puisqu’il est plus près de la fin de l’année gouvernementale et donc de notre rapport d’activités.

Les résultats permettent entre autres de rendre des comptes à Patrimoine canadien et à mieux vous servir. Nous les remercions pour leur opinion. C’est apprécié.

Modifications au site Web

Plusieurs textes rédigés sur notre site Web sont des tutoriels ou des nouvelles davantage que des billets de blogue à proprement parler.

On va donc remanier la classification des textes et créer une section « Astuces radio » où seront répertoriés désormais les textes sur l’animation et la production, la gestion et la gouvernance, la programmation et la musique, ainsi que les technologies et les nouveaux médias.

Il sera assurément plus facile de retrouver les textes qui collent aux préoccupations et aux besoins des radiodiffuseurs.

On continuera les billets de blogue qui renferment des prises de position de notre organisation ou des opinions sur notre secteur, et c’est la même chose pour nos nouvelles et communiqués, mais tout ce contenu sera séparé.

Enfin, les dossiers mensuels resteront mais nous comptons y apporter quelques modifications.

Merci de votre compréhension et de votre patience. Le site renferme des centaines de textes sur le monde de la radio dont certains remontent à 2012. On aimerait simplement qu’ils servent encore davantage à vous ainsi qu’à vos salariés et bénévoles.

Rendez-vous de la Francophonie du 2 au 22 mars

Les Rendez-vous de la Francophonie se déroulent jusqu’au 22 mars prochain. En plus de la campagne publicitaire orchestrée sur les ondes de nos radios, celles-ci sont invitées à en parler en ondes.

Le site Web www.rvf.ca fournit plusieurs informations dont un calendrier des activités.

Des textes à lire sur le site de l’ARC du Canada

Voici des textes parus sur notre site Web depuis le mois dernier :

Des suggestions de sujets à traiter? Parlez-en à Simon, il se fera un plaisir de les aborder pour vous.

CHEZ NOS MEMBRES

Emploi offert à CFRH FM

CFRH (Penetanguishene, ON) recherche un(e) animateur(rice)/producteur( rice) radio : https://goo.gl/et1K4C

La dépêche du FCRC

La majorité des projets approuvés lors de la dernière ronde du programme de financement Radiomètre sont maintenant terminés.

Nous avons déjà eu vent des retombés positives de quelques initiatives, notamment Un avenir plus jeune de la radio Miracadie (CKMA FM) au Nouveau-Brunswick et Ainsi va la vie de CHYZ FM, la radio des étudiants de l’Université Laval à Québec. Deux projets fort différents mettant en vedette, chacun à leur façon, la relève canadienne.

Le projet de la station Miracadie consistait à diversifier le contenu présenté en ondes en incluant une émission jeunesse au sein de leur programmation. Pour ce faire, la station a sollicité la participation des jeunes de l’école Beausoleil afin de créer une émission bihebdomadaire sous forme de capsules. Le directeur de la station, M. Jason Ouellette, mentionne que « depuis le début du projet, la station grouille de jeunes qui ont maintenant développé l’habitude de venir en studio. Nous avons également eu beaucoup d’échos du personnel de l’école et des parents des jeunes impliqués, nous félicitant pour cette initiative d’offrir des occasions pour leurs jeunes de s’épanouir en français ».

L’objectif principal d’Ainsi va la vie était de rassembler des producteurs de contenu radiophonique canadiens et francophones autour d’un même thème : la vie étudiante.

Il y a plus d’un demi-million d’étudiants universitaires au Canada et, pourtant, aucune émission documentaire ne s’intéresse à leur quotidien. La station a donc voulu créer une émission pancanadienne qui servirait à réduire la distance qui sépare physiquement les étudiants canadiens en leur présentant des portraits de jeunes qui leur ressemblent ailleurs au pays. Au total 23 reportages ont été produits.

La directrice de la station et responsable du projet, Laurence Ménard, mentionne que « les thématiques étaient très variées, les reportages vraiment intéressants, la qualité sonore généralement très bonne. La diversité de la francophonie y était bien représentée. Nous avons montré des parcours atypique ».

Les reportages sont disponibles en baladodiffusion au http://chyz.ca/ainsi-va-la- vie/.

Si vous avez des questions concernant les projets financés ou encore les programmes de financement du FCRC, écrivez-nous à l’adresse suivante : prog@crfc-fcrc.ca.

