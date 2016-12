Dossiers du mois (décembre 2016)

Voici les dossiers du mois de décembre 2016 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Nos meilleurs souhaits des Fêtes

Ce fut encore un réel plaisir de servir les intérêts de nos membres et de nos collectivités partout à travers le pays en 2016.

Nous avons entrepris de nombreuses démarches pour faire progresser encore davantage le dossier de la radio communautaire de langue française en situation de minorité linguistique sur de nombreuses tribunes. Ce fut le cas notamment lors de l’examen des médias locaux par le Comité permanent du Patrimoine canadien. Même chose lors de nos rencontres avec le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien ou encore quand nous avons participé à la Journée des arts sur la colline du Parlement.

Les travaux amorcés afin de réaligner la structure de l’organisation ont aussi beaucoup avancé cette année. Celle à venir sera assurément bien remplie pour l’organisation.

Nous formulons à votre endroit nos meilleurs souhaits de Noël et du Jour de l’an.

Que les douze prochains mois vous comblent à tous les égards. Merci de nous faire confiance pour promouvoir et défendre vos intérêts.

Quelques messages de l’agente de soutien aux radios

Rappel aux directions générales des stations : un courriel de la part de Vanessa leur est envoyé tous les vendredis concernant le Bazar des arts ainsi que les émissions sur le serveur et les contrats de diffusion.

Si vous n’avez pas encore reçu de courriel intitulé *Mises à jour*, veuillez lui envoyer un courriel.

Capsules Louis-Hippolyte La Fontaine

Les diffusions des capsules sur Louis-Hippolyte La Fontaine étant terminées, nous rappelons aux stations que les affidavits et les factures sont attendus d’ici le 4 janvier 2017.

Bazar des arts

Dès 2017, le Bazar des arts adoptera une formule 50 % “talk” et 50 % musique. Avec des actualités sur les arts et la culture, des entrevues avec des artistes, des chroniques foodie (ex. : distilleries canadiennes, etc.) et surtout plus de musique. L’émission d’une heure renfermera de la musique franco et des chroniques faciles d’écoute. Restez à l’affût dès la 2e semaine de janvier.

Chronique automobile

La chronique automobile avec Marc Bouchard est de retour. Les chroniques sont dans le serveur des stations. Il s’agit de 2 chroniques de 3 minutes.

Les émissions durant le temps des fêtes

La majorité des émissions seront déjà datées comme à l’habitude selon la journée qu’elles sont disponibles habituellement, et ce, à partir du 22 décembre jusqu’au 6 janvier. Certaines émissions auront aussi un format spécial Noël et ce sera mentionné dans la nomenclature. N’hésitez pas à utiliser les archives si vous devez combler du temps dans votre programmation des fêtes.

Décompte ARC

Si vous désirez contribuer au décompte de l’ARC du Canada, veuillez envoyer votre palmarès/décompte les mercredis avant 14 h (heure de l’est).

Partenariat avec la Bourse RIDEAU

En plus du partenariat que nous avons tissé cet automne avec la Dictée P.G.L. du 150e, l’ARC du Canada est heureuse d’être devenue partenaire de la Bourse RIDEAU qui se déroulera du 12 au 16 février prochain.

La Bourse RIDEAU du Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis est le plus important marché francophone des arts de la scène en Amérique.

Nous serons sur place pour réaliser des entrevues avec des artistes lors de l’événement, des segments seront présentés dans l’émission « Bazar des arts » et nous mettrons aussi à profit notre présence en ligne (Web et médias sociaux) afin de mieux faire connaître les artistes présents à la Bourse RIDEAU.

Une autre démonstration de l’implication de l’ARC du Canada dans la professionnalisation du métier d’artiste au Canada.

Mémoire de la FCCF sur la transition vers le numérique

Lors des consultations qui se sont déroulées récemment sur la transition vers le numérique, l’ARC du Canada a non seulement formulé des recommandations en remplissant un formulaire en ligne, mais elle a aussi participé à la préparation du mémoire présenté par la Fédération culturelle canadienne-française sur le sujet.

Notre collègue Simon Forgues était du comité ad hoc mis en place par la FCCF afin de formuler des suggestions quant au contenu de ce mémoire. Vous pouvez consulter le document en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/W8PYdE.

Quatre priorités ont été ciblées dans ce document :

L’accès à la large bande passante dans tout le pays est un préalable pour que l’ensemble de la population canadienne puisse participer à la culture numérique;

Le développement de compétences et les besoins d’accompagnement des artistes et des travailleurs culturels dans la transformation numérique;

Le financement de la production, la protection du droit d’auteur et la réglementation des acteurs de l’industrie;

La nécessité de travailler sur la découvrabilité des contenus culturels des communautés francophones en situation minoritaire dans un environnement numérique.

Ce sont toutes là des priorités qui serviront les intérêts non seulement du secteur des arts et de la culture dont nos radios font partie, mais aussi l’ensemble de nos concitoyens.

Radioplayer Canada

Nous avons remis à Radioplayer Canada la liste des radios membres qui ont manifesté leur intention d’adhérer à la plateforme numérique de diffusion. Si certains n’ont pas eu la chance de nous faire connaître leur intérêt, il n’est pas trop tard.

On vous tiendra au courant de la suite des choses. Si le calendrier suit son cours comme il se doit, l’application devrait être lancée en principe vers le mois de février prochain.

Nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne

On sait que les radios manifestent régulièrement leurs besoins de formation. C’est difficile de nous déplacer à travers le pays, mais on travaille à palier en partie au problème.

Notre agent Simon Forgues installe actuellement une nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne qui remplacera éventuellement Jedlet que nous utilisions jadis. C’est un travail qui requiert passablement de temps puisqu’il faut pratiquement tout refaire à partir du contenu existant et non effectuer une simple migration.

À terme, la plateforme permettra de créer des identifiants et mots de passe uniques pour vos bénévoles et employés. On pourra y mettre du contenu enrichi, corriger des tests, mettre de la vidéo, etc. Les apprenants pourront suivre leur progression et revenir à leur formation quand bon leur semble.

Les cours ne seront accessibles qu’aux personnes autorisées. L’un des avantages réservés aux membres et les gens de leur organisation.

Rencontres avec des élu(e)s à Ottawa

La journée du 28 novembre dernier a été particulièrement occupée pour notre organisation. De nombreuses rencontres se sont déroulées sur la colline du Parlement.

Aux côtés de l’Association de la presse francophone (APF) et la Quebec Community Newspaper Association (QCNA), nous avons pu parler avec des députés et sénateurs afin de leur rappeler l’urgence d’agir afin de préserver nos médias de langues officielles en situation de minorité linguistique au Canada.

Le lendemain de notre rencontre, l’Honorable Claudette Tardif, sénatrice de l’Alberta, a profité d’une période de questions avec la ministre du Patrimoine canadien pour interroger celle-ci sur ce que le gouvernement du Canada comptait faire pour aider nos médias minoritaires. Écoutez la question et la réponse ici.

Consultations sur les langues officielles

Le gouvernement du Canada a mis fin il y a quelques jours à ses consultations sur les langues officielles qui furent menées partout au pays pendant les derniers mois.

Nous y avons participé et avons constaté que les médias minoritaires avaient été ciblés parmi les priorités pour la prochaine feuille de route en matière de langues officielles du gouvernement fédéral.

Plusieurs intervenants d’un peu partout au pays ont exprimé leur désir de voir nos journaux et nos radios francophones poursuivre leur travail et d’entreprendre avec succès le virage numérique. L’ARC du Canada nourrit donc de grands espoirs pour l’année 2017.

Des textes à lire sur le site de l’ARC du Canada

Voici quelques textes pertinents qui ont été publiés au cours des dernières semaines et que vous pouvez lire sur notre site Web :

Comme vous pouvez le constater, l’ARC du Canada publie une bonne quantité de textes sur la radiodiffusion et les sujets apparentés. À vous de les lire et les partager avec vos employés et bénévoles, ainsi que dans vos médias sociaux.

Des suggestions de sujets à traiter? Parlez-en à Simon, notre agent de communication qui se fera un plaisir de les aborder pour vous.

CHEZ NOS MEMBRES

Radio Fredericton connaît des années exceptionnelles et sa progression se poursuit

Le conseil d’administration de Radio Fredericton tenait récemment son assemblée générale annuelle et a élu un conseil digne de sa mission. Le nouveau C.A. est maintenant composé de Martin Rioux à la présidence, Maryse Nadeau comme vice-présidente, Hugo Larsson en tant que trésorier, Marie-Philip Dufresne au poste de secrétaire et Véronique Lacasse ainsi qu’Hannah Bongers comme conseillère.

La radio peut aussi se vanter d’avoir des finances saines et prévoit même réaliser un léger surplus pour 2016/2017. L’an dernier, Radio Fredericton a investi dans la rénovation de ses locaux et a maintenu sa productivité malgré un roulement de personnel important.

Dans le proche avenir, la radio souhaite augmenter sa visibilité à l’extérieur de ses studios afin d’obtenir une plus grande part du marché. Le FM 90,5 est ouvert, accessible et disponible pour tous et la radio peut se vanter d’accueillir un nombre record d’invités dans ses studios.

Un radiothon couronné de succès pour CKJM FM

La Coopérative Radio Chéticamp a tenu son 21e radiothon annuel le 9 octobre dernier. Une somme totale de 8 300 $ a été recueillie lors de cet événement annuel au profit de la radio.

Offre d’emploi à FM90 Route 17

La radio FM90 Route 17 (CFJU), en ondes depuis avril 1991 et qui couvre le territoire du Restigouche-Ouest, est présentement à la recherche d’un(e) Journaliste/Animateur(rice). On consulte l’offre ici : http://www.cfjufm.com/ nouvelles/fm90-route17-recrute

Vos nouvelles nous intéressent

Cette publication est la nôtre mais surtout la vôtre. Acheminez vos infos à François Coté (f.cote@radiorfa.com) ou Simon Forgues (s.forgues@radiorfa.com) afin qu’elles paraissent dans notre envoi mensuel et éventuellement notre site Web et nos réseaux sociaux.

