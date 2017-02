Dossiers du mois à l’ARC du Canada (février 2017)

Appel de candidatures pour le gala de l’ARC du Canada

C’est samedi, 3 juin 2017, que se déroulera notre traditionnel gala en marge du grand rassemblement annuel à Ottawa.

Nos radios ont été invitées à soumettre leurs candidatures dans l’une des 4 catégories : message publicitaire de l’année, message d’autopromotion de l’année, communicateur(rice) de l’année et “blooper” de l’année.

Depuis quelque années, nous privilégions une formule qui requiert l’envoi d’extraits sonores, ce qui ajoute une touche toute particulière à notre soirée de gala.

Les radios devraient toutes avoir reçu le formulaire d’inscription. Sinon, celles-ci sont invitées à joindre l’agent de développement et communication Simon Forgues qui leur en acheminera un exemplaire

Nous les remercions de participer en grand nombre, car il s’agit d’une belle façon de souligner la contribution des salariés et bénévoles. Nous divulguerons ici en juin prochain les noms des gagnants.

Rencontres avec Services publics et Approvisionnement Canada

Notre collègue Simon Forgues a participé hier, 13 février, à une réunion sur la mise en œuvre de la partie VII de la Loi sur les langues officielles, et, plus particulièrement, l’article 41 qui porte sur le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et sur la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Aux côtés de nos collègues de l’Association de la presse francophone ainsi que la Quebec Community Newspaper Association, nous avons été rappeler aux fonctionnaires du gouvernement fédéral l’importance et le rôle essentiel de nos médias locaux au sein de nos communautés à travers le pays.

L’ARC du Canada profite de toutes les tribunes qui lui sont offertes pour la défense et la promotion des intérêts de ses membres.

Nous remercions la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada d’avoir partagé avec nous le temps qui devait originalement lui être destiné pour sa présentation. Ce fut apprécié.

Vanessa Lisabelle est à la Bourse RIDEAU

L’ARC du Canada est présente à la Bourse RIDEAU qui se déroule en ce moment à Québec.

La Bourse RIDEAU du Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis est le plus important marché francophone des arts de la scène en Amérique.

Vanessa est sur place et réalise ces jours-ci des entrevues avec des artistes. Vous entendrez sous peu des segments dans l’émission « Bazar des arts », alors que d’autres fichiers sonores seront rendus disponibles aux membres dans le serveur.

Une autre belle preuve de l’implication de l’ARC du Canada dans la professionnalisation du métier d’artiste au Canada.

Sondage annuel d’appréciation de nos services

Nos membres recevront incessamment un sondage annuel d’appréciation des services qui leur sont rendus par l’ARC du Canada. Nous avons choisi ce moment de l’année plutôt que l’automne puisqu’il est plus près de la fin de l’année gouvernementale et donc de notre rapport d’activités.

Les résultats permettent de rendre des comptes à Patrimoine canadien en outre et à mieux les servir. Ceux-ci sont invités à y répondre lorsqu’ils le reçoivent et de fournir des réponses les plus honnêtes possibles.

Rendez-vous de la Francophonie : début dans 2 semaines environ

Les Rendez-vous de la Francophonie se dérouleront du 2 au 22 mars prochain.

En plus de la campagne publicitaire qui invitera le public à prendre part aux activités, les radions sont comme toujours invitées elles-mêmes à en parler en ondes. Les coordonnateurs régionaux des RVF sont là pour fournir des informations sur demande aux radios.

Des textes à lire sur le site de l’ARC du Canada

Voici des textes parus sur notre site Web depuis le mois dernier :

Des suggestions de sujets à traiter? Parlez-en à Simon, il se fera un plaisir de les aborder pour vous.

CHEZ NOS MEMBRES

Une contribution financière à la radio CKRH FM

À l’occasion du 1er anniversaire de sa loterie communautaire Loto 50/50 Franco Halifax, le Conseil communautaire du Grand-Havre a remis récemment 2 845 $ à diverses causes de la région grâce aux profits nets réalisés par la loterie.

Parmi les bénéficiaires, la radio Oui 98.5 (CKRH) a reçu 450 $ pour financer la production d’une douzaine de capsules d’une minute, la production d’une série de dix émissions et l’achat d’un micro-enregistreur.

Pièces jointes

IL N’Y A PAS DE PIÈCES JOINTES CE MOIS-CI.

Notez que les pièces jointes sont habituellement disponibles sous la section “Dossiers mensuels” dans le menu supérieur de notre site Web. Vous y trouverez celles du mois en cours ainsi que les archives.

La dépêche du FCRC

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) vient tout juste d’offrir une ronde de financement dans le cadre de son programme Radiomètre.

Les stations de radio communautaire et de campus de partout au pays ont littéralement sauté sur l’occasion de se voir offrir jusqu’à 50 000 $ pour un projet puisqu’un nombre inégalé de demandes a été reçu. Il s’agit du plus haut taux de participation de toute l’histoire du FCRC – plus de la moitié du secteur de la radiophonie communautaire canadienne a soumis une proposition de projet!

Les stations de l’ARC du Canada ne sont pas en reste puisque 85 % des membres ont déposé une demande de financement. Cela démontre la nécessité d’appuyer financièrement les radios communautaires, mais compte tenu de l’enveloppe budgétaire disponible, il va sans dire qu’une portion seulement de ces demandes pourra être approuvée.

Il est possible de noter des enjeux récurrents dans les demandes de financement reçues, notamment l’importance d’offrir une programmation à l’image des communautés desservies, par le biais de nouvelles locales par exemple, ainsi que les nouvelles plateformes de distribution. Les stations semblent aussi réfléchir sur ce qui définit et distingue la radio communautaire des autres médias.

Les deux agentes de programmes du FCRC s’affairent présentement à analyser toutes les demandes de financement. Puis, ce sera au tour d’un comité de sélection indépendant de débattre des propositions de projets reçues. Une rencontre est prévue au mois d’avril afin d’émettre des recommandations finales de financement.

Les stations peuvent s’attendre à recevoir des nouvelles du FCRC vers la fin du mois d’avril. Bonne chance à tous!

Formations à distance

Cinq (5) modules de formation à distance sont disponibles pour nos membres et leurs employé(e)s et/ou bénévoles :

Création publicitaire;

Animation radiophonique;

Stratégies d’augmentation des revenus;

Le rôle du conseil d’administration en matière de programmation;

Créer l’identité de sa station radiophonique et la commercialiser.

Celles et ceux qui ont besoin de l’adresse et les infos pour y accéder, peuvent communiquer avec le secrétaire général François Coté pour les obtenir.

Cela étant dit, nous travaillons à finaliser la migration de nos modules de formation vers une nouvelle plateforme. Nous tiendrons nos membres au courant dès sa mise en place.