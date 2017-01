Dossiers du mois (janvier 2017)

Voici les dossiers du mois de janvier 2017 à l’ARC du Canada.

Merci d’en prendre connaissance et, autant que possible, de partager avec les employés, bénévoles et sympathisants de votre station et de notre mouvement. Bonne lecture !

Bonne et heureuse année 2017

Voici notre toute première édition des dossiers du mois pour l’année 2017.

Permettez-nous d’abord de vous adresser nos meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année qui vient tout juste de commencer.

Merci de nous faire confiance pour vous aider à accomplir votre mission et la nôtre du même coup. Ce sera encore une fierté de servir le mouvement de la radio communautaire francophone au Canada en 2017.

Bonne année à tous et à toutes.

Quelques messages de l’agente de soutien aux radios

Capsules Louis-Hippolyte La Fontaine

Les diffusions des capsules sur Louis-Hippolyte La Fontaine étant terminées, nous rappelons aux membres que les affidavits et les factures sont attendus le plus tôt possible.

Bazar des arts

Le Bazar des arts adopte une formule 50 % talk et 50 % musique. Avec entre autres choses un segment sur l’actualité culturelle et artistique au pays, entrevue avec un artiste ainsi qu’une chronique foodies/art culinaire et distilleries canadiennes avec un mixologue.

Décompte ARC

Nos radios qui désirent contribuer au décompte de l’ARC du Canada, veuillez envoyer votre palmarès/décompte à Vanessa avant le mercredi à 14 h (heure de l’est).

Partenariat avec la Bourse RIDEAU

En plus du partenariat que nous avons tissé cet automne avec la Dictée P.G.L. du 150e, l’ARC du Canada est heureuse d’être devenue partenaire de la Bourse RIDEAU qui se déroulera du 12 au 16 février prochain.

La Bourse RIDEAU du Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis est le plus important marché francophone des arts de la scène en Amérique.

Vanessa sera sur place afin de réaliser des entrevues avec des artistes, tandis que des segments seront présentés dans l’émission « Bazar des arts » et que nous mettrons aussi à profit notre présence en ligne (Web et médias sociaux) afin de mieux faire connaître les artistes présents à la Bourse RIDEAU.

Une autre démonstration de l’implication de l’ARC du Canada dans la professionnalisation du métier d’artiste au Canada.

Acquitter vos droits de licence à la SOCAN

N’oubliez pas d’acquitter vos droits de licence à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). L’organisme doit recevoir le formulaire et le paiement au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence (sauf lorsqu’il s’agit de la première déclaration).

La Norvège abandonne la bande FM

Dans un article paru le 7 janvier dernier, le quotidien Le Devoir rapportait comme plusieurs autres médias du globe que la Norvège faisait le saut vers la radiodiffusion numérique et, du coup, qu’elle abandonnait la bande FM.

Vous y trouverez entre autres des détails sur l’avancement de la radiodiffusion numérique au Canada, ainsi que des précisions apportées par notre collègue Simon Forgues sur les problèmes liés à l’adoption de la technologie HD Radio au Canada et aux États-Unis.

CHEZ NOS MEMBRES

Deux emplois offerts à CKGN FM (Kapuskasing, ON)

La radio CKGN FM est à la recherche d’un(e) animateur(rice) radio ainsi qu’un(e)conseiller(ère) publicitaire.

Vos nouvelles nous intéressent

Cette publication est la nôtre mais surtout celle de nos radios membres. Nos membres peuvent nous acheminer leurs infos afin qu’elles paraissent dans notre envoi mensuel et éventuellement notre site Web et nos réseaux sociaux.

