Dossiers du mois (Juin 2017)

Voici les dossiers du mois de juin 2017. Merci d’en prendre connaissance et, autant que possible, de partager avec les employés, bénévoles et sympathisants de votre station et de notre mouvement. Bonne lecture !

AGA 2017 : compte rendu de la rencontre annuelle

Nous tenons à vous remercier tous et chacun pour votre présence à la rencontre annuelle qui s’est tenue au début du mois à Ottawa.

La prochaine année servira à déployer les stratégies que nous nous sommes fixées pour le bien commun de l’ensemble du mouvement et ce sera un plaisir de collaborer avec vous dans l’atteinte de nos objectifs.

N’hésitez jamais à recourir aux services de nos employés qui sont là pour vous aider à maints égards dans vos opérations. Vous aider dans une demande d’aide financière à Patrimoine canadien, combler un besoin dans votre grille de programmation, etc. Ils sont là pour vous.

Enfin, félicitations aux gagnants ainsi qu’aux finalistes des quatre catégories présentées lors du gala. De sincères remerciements aussi à l’équipe de MICRO qui nous a donné un solide coup de pouce dans l’organisation de cette rencontre. En terminant, merci aux collaborateurs qui ont agi à tous les niveaux pour la réussite de cet événement. Votre contribution a été appréciée.

Vous pouvez lire un compte rendu de l’assemblée annuelle et écouter un reportage audio de notre collègue Jason Ouellette au Nouveau-Brunswick en suivant ce lien. Tandis qu’ici, vous pourrez réentendre les finalistes du gala d’excellence.

Derniers dossiers du mois avant la pause estivale

Notez qu’il s’agit de notre dernière parution avant les vacances estivales. Entre-temps, vos offres d’emplois, nouvelles, etc. peuvent nous être acheminées pour publication soit dans notre site Internet, soit à travers nos médias sociaux.

Bonne saison estivale et au plaisir de vous retrouver à la rentrée en septembre.

Rencontre de la direction générale du PALO

Notre collègue Simon Forgues a pris part la semaine dernière à une rencontre bilatérale avec la direction générale du Programme d’appui aux langues officielles (PALO) du ministère du Patrimoine canadien.

Nous remercions en outre M. Hubert Lussier, sous-ministre adjoint du Secteur Citoyenneté, patrimoine et régions, ainsi que M. Jean-Pierre Gauthier, directeur général, pour l’accueil et l’écoute lors de cette rencontre des organismes œuvrant en arts et en culture dans la francophonie canadienne.

L’ARC du Canada a encore tenu à rappeler l’importance de nos médias minoritaires au sein de nos collectivités et les besoins qui sont les leurs.

Des textes à lire sur le site de l’ARC du Canada

Voici des textes parus sur notre site Web depuis le mois dernier :

Des suggestions de sujets à traiter? Parlez-en à Simon, il se fera un plaisir de les aborder pour vous.

Formation en ligne : un pas vers l’arrière pour mieux repartir

Conséquemment aux problèmes connus lors de la migration printanière de nos fichiers vers un nouveau serveur, nous devons faire marche arrière et revenir aux modules qui étaient offerts jusque-là par l’entremise de l’ancienne plateforme.

On rappelle que l’hébergeur a connu de nombreuses attaques contre les serveurs, et, pour nous prémunir des intrusions et infestations potentielles, ils ont tout migré notre contenu vers un autre serveur.

Or, on a vécu des problèmes de compatibilité entre la nouvelle plateforme qu’on souhaitait utiliser et le nouvel environnement Web utilisé dans le serveur, et, conséquemment, nous sommes contraints de faire marche arrière en attendant de trouver une autre solution.

Dans l’attente de trouver une véritable solution, si vous ou vos employés et bénévoles avez besoin d’accéder aux modules de formation, veuillez nous contacter et l’on vous donnera accès à la plateforme existante pour vos besoins en formation.

CHEZ NOS MEMBRES

Offre de contenu radiophonique par CILS FM

Charlotte McCarroll, la directrice de la station CILS FM de Victoria (Colombie-Britannique) propose un nouveau contenu radio susceptible d’intéresser certains d’entre vous. Il s’agit d’une revue de presse internationale, nationale et francophone livrée 5 jours/semaine par un journaliste chevronné.

Nous lui céderons quelques minutes de temps lors de notre réunion annuelle de juin afin qu’elle vous en livre les détails, mais nous avons pensé porter tout de suite cette idée à votre attention.

Entre-temps, veuillez prendre connaissance du document explicatif en pièce jointe ci-dessous.

150e anniversaire de la confédération à CHQC, CKMA et CJPN

150 différentes versions du Ô Canada seront enregistrées et diffusées sur les ondes des radios communautaires francophones de Saint-Jean, Miramichi et Fredericton.

Les radios CHQC, CKMA et CJPN seront au cœur des célébrations cet été avec l’enregistrement et la diffusion de 150 capsules historiques et 150 différentes versions du Ô Canada jusqu’à la fin de l’automne.

Les francophones de la province sont invités à participer à envoyant leur chant du Ô Canada en version MP3 à l’adresse chqc@chqc.ca, tandis que plusieurs artistes et chorales ont déjà prêté leur voix au projet.

CFRH FM recherche un(e) animateur(rice)/producteur( rice)

Il vous reste encore quelques jours pour poser votre candidature à ce poste. On trouve les détails dans notre site Web. Date limite : 16 juin à 17 heures (heure de l’est).

Vos nouvelles nous intéressent

Cette publication est celle de notre organisation mais surtout celle de nos membres. Les radios peuvent acheminer leurs infos à François Coté ou Simon Forgues afin qu’elles paraissent dans notre site Web et nos réseaux sociaux, en attendant la reprise de notre bulletin mensuel cet automne. Les coordonnées sont ici.

Pièces jointes

Désormais, toute pièce jointe éventuelle sera envoyée directement avec l’infolettre, plutôt que de les stocker dans notre site Web. Comme ci-dessous.

Ces pièces jointes seront répertoriées dans cette section-ci et vous pourrez les y télécharger. Veuillez NE PLUS vous référer à la section jadis utilisée dans le site Web. Merci.

La dépêche du FCRC

La dépêche du Fonds canadien de la radio communautaire reprendra cet automne. Sachez qu’entre-temps, le site Web est toujours accessible au http://www.crfc-fcrc.ca/fr/ .