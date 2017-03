Emploi d’animateur(rice)/producteur(rice) radio à Penetanguishene

La station radiophonique CFRH FM (Penetanguishene, Ontario) recherche un(e) animateur(rice)/producteur(rice) radiophonique.

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein à raison de 35 heures par semaine. Le salaire s’établit à 14 $ l’heure et l’employé bénéficiera d’une gamme complète d’avantages sociaux (santé, dentaire, etc.).

La date d’entrée en fonction est le plus tôt possible. On consulte l’offre d’emploi affichée ci-dessous.

Notez que tous nos membres souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi et que l’usage du masculin dans les annonces n’est que dans le but d’alléger le texte. Merci de votre compréhension.

Télécharger (PDF, Inconnu)