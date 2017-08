Fête nationale de l’Acadie : en direct à Gatineau… et dans votre foyer

Tu ne peux participer à la Fête nationale de l’Acadie? Alors, laisse l’Acadie venir à toi.

Le 15 août prochain, en marge des célébrations de Canada 150, un grand spectacle gratuit réunira sur scène plusieurs artistes.

Les Canadiens saluent l’Acadie !

Au Parc Jacques-Cartier à Gatineau, les spectateurs verront et entendront gratuitement plusieurs artistes bien connus. Roch Voisine, Kevin Parent, Patsy Gallant, Lulu Hughes, Breen Leboeuf, Joey Robin Haché, Étienne Fletcher, Simon Daniel et Kim Richardson.

Et le plus beau de toute l’affaire, c’est que tous les Canadiens pourront y assister. En effet, la fête se transportera aux quatre coins du pays grâce à l’Internet.

Un spectacle à visionner en direct sur le Web

En effet, les Canadiens pourront se rendre au www.canada15aout.ca afin d’assister à la webdiffusion du spectacle qui débutera sur le coup de 20 h 30 (heure de l’Est) , le 15 août.

« Le concept proposé, les Canadiens saluent l’Acadie, créera un rassemblement de paix, d’amitié et de rapprochement en cette année de célébrations communes à Ottawa-Gatineau et ses environs. La programmation artistique reflète cet esprit unique et festif » relate M. Guy Matte, directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

Alors, si vous ne pouvez vous rendre sur place pour célébrer la Fête nationale de l’Acadie le 15 août, imprégnez-vous au moins de l’ambiance.

Visitez le site Web www.canada15aout.ca et visionnez le spectacle en direct ce soir-là. Vous pourrez aussi assister à un événement Facebook « Les Canadiens saluent l’Acadie » où l’on trouvera une multitude d’informations tant sur l’Acadie que les artistes présents à l’événement.

Notre collègue Vanessa Lisabelle était sur place lors de la conférence où furent dévoilés les détails de la journée d’activités.

1. Extrait de la conférence et entrevues

Voyez le communiqué de presse sous de l’affiche officielle pour les détails entourant l’événement.