6 façons d’occuper les gamins et les initier à la radio durant les Fêtes

Occuper les gamins qui sont en vacances durant les Fêtes n’est pas toujours une mince tâche.

Bien sûr, quand il fait beau, ils peuvent toujours aller jouer à l’extérieur. Sinon, les jours de tempête et de grand froid, que peuvent-ils faire à l’intérieur ? Jouer (encore!) aux jeux vidéo?

Voici une bonne suggestion pour les Fêtes : initiez-les au monde de la radio.

Grâce à ces quelques activités répertoriées ci-dessous, ils seront alors occupés pendant plusieurs heures.

Fabriquer un récepteur (ou même un émetteur) FM

1) Bricolez ensemble un récepteur ou même un mini émetteur radio. Une belle manière de leur faire découvrir des principes élémentaires d’électronique. On trouve de nombreux tutoriels en ligne, et, mieux encore, YouTube regorge de vidéos qui vous montrent comment faire étape par étape.

En région, c’est sans doute plus difficile de trouver des pièces près de chez soi. Mais en ville et même en banlieue, une boutique comme La Source (The Source) pourrait être le bon endroit où dénicher tout ce qu’il vous faut.

Créer leur propre station radiophonique en ligne

2) Créez gratuitement avec eux une webradio familiale en utilisant le logiciel SHOUTcast et un service de streaming comme MyRadioStream.com, Listen2MyRadio ou FastCast4u.com. Imaginez la joie de grand-papa et grand-maman quand ils écouteront sur Internet les vœux de Noël formulés à distance par vos enfants.

Pas besoin d’équipements dispendieux. Avec des systèmes d’automation gratuits comme ceux-ci, vous pourriez même créer votre liste d’airs de Noël et faire tourner votre station 24/7. (P.S. Assurez-vous toutefois d’avoir suffisamment de bande passante)

Produire le bulletin des nouvelles familiales

3) Aidez-les à rédiger puis enregistrer un bulletin des nouvelles familiales de l’année qui s’achève. L’achat de la nouvelle voiture, l’entrée à l’école du plus jeune, etc. Voilà autant d’événements qui peuvent être insérés dans ce bulletin d’info. On trouve divers logiciels de montage audio gratuits sur Internet tels que Audacity pour vous y aider.

À défaut d’une radio Internet comme celle évoquée au point No. 2, vous pourriez stocker le fichier numérique dans un site comme SoundCloud et partager l’adresse à vos proches.

Visiter une station radiophonique de la région

4) Amenez-les faire une visite de la radio locale. Prenez d’abord contact avec la direction de la station pour planifier le jour et l’heure. Dépendamment du moment où vous effectuerez la visite, vous pourriez peut-être même rencontrer des animateurs en ondes.

C’est fascinant de voir au travail nos animateurs préférés, vous savez.

Organiser un débat autour d’un thème choisi

5) Organisez un débat familial autour d’une thématique susceptible d’intéresser les jeunes. Ex. : Devrait-on offrir un téléphone cellulaire à un adolescent ? Chacun doit préparer son argumentaire et défendre son point de vue.

Vous développerez ainsi leur sens de la repartie et leur esprit critique. Voilà des qualités indéniables pour ceux qui espèrent faire carrière comme avocat, entrepreneur ou enseignant par exemple.

Jouer le jeu du journaliste

6) Réalisez des entrevues factices en leur compagnie, puis laissez-les vous poser des questions tel un journaliste. Vous les aiderez ainsi à développer leurs idées et organiser leur pensée.

Si vous souhaitez inverser les rôles, demandez-leur de se mettre dans la peau d’une de leurs vedettes préférées. Ils mettront alors à profit leurs talents d’improvisateur et de comédien.

Et vous, avez-vous d’autres idées d’activités semblables pour initier les jeunes au monde de la radio et les tenir occupés durant les Fêtes?