Des jeunes qui sont à la fois francophones et franchement inspirants

À compter du lundi 3 juillet prochain, Unis TV présente la toute nouvelle émission « Jeune et franco » où l’on rencontre des jeunes franchement inspirants.

La série documentaire s’intéresse à de jeunes francophones âgés de 13 à 18 ans qui, au sein de leur communauté, se démarquent dans différents domaines. On traverse donc le Canada d’un océan à l’autre.

Chaque épisode nous entraîne ainsi vers une nouvelle province ou un nouveau territoire, où nous rencontrons alors quatre ou cinq jeunes qu’on apprend à connaître par le biais d’une activité qui les passionne et leur vision de leur région.

Des thèmes actuels tels que l’assimilation linguistique, l’identification culturelle et les technologies numériques sont abordés.

« Jeune et franco » compte une dizaine d’épisodes de 26 minutes qu’on pourra voir à la chaîne Unis TV entre le 3 et le 14 juillet 2017.

Épisode 1. Nouveau-Brunswick

Premièrement, le 3 juillet au Nouveau-Brunswick, on débute la série en apprenant à connaître des jeunes qui s’impliquent de plus en plus en politique.

Épisode 2. Nouvelle-Écosse

Ensuite, en Nouvelle-Écosse, de jeunes Acadiens nous feront découvrir leur culture tout à fait dynamique.

Épisode 3. Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador

À l’Île-du- Prince-Édouard ainsi qu’à Terre-Neuve et Labrador, le 5 juillet prochain, la musique, la famille et la fierté de leur région font partie des sujets qui seront abordés par les 5 participant(e)s au cours de cet épisode.

Épisode 4. Québec

On posera pied au Québec pour la 4e émission, le 6 juillet. Ces jeunes sont entrepreneurs, artistes et, on s’en serait douté, la technologie est au service de leurs passions.

Épisode 5. Ontario

L’Ontario sera à l’honneur du 5e épisode. On verra et entendra 5 jeunes qui militent avec engagement pour des causes qui leur tiennent à cœur.

Épisode 6. Manitoba

Dans la 6e émission, le Manitoba, nous rencontrons des artistes et des leaders qui s’expriment à travers la culture et les traditions de leur région. À voir lundi, le 10 juillet prochain.

Épisode 7. Saskatchewan

Pour l’épisode No. 7, c’est en Saskatchewan que l’émission « Jeune et franco » s’est arrêtée afin d’échanger sur les associations jeunesse provinciales qui jouent un rôle déterminant dans la vie de ces jeunes.

Épisode 8. Alberta

L’Alberta accueille le 8e épisode de la série documentaire. Puisque la musique occupe une place prépondérante dans la vie des jeunes, on y rencontre donc de jeunes leaders, mais aussi des artistes littéralement passionnés de musique.

Épisode 9. Colombie-Britannique

On passe la 9e émission de la série sur la Côte-Ouest canadienne, en Colombie-Britannique plus précisément, afin d’y rencontrer des jeunes dont la santé, le bien-être et l’environnement sont au centre de leurs préoccupations.

Épisode 10. Yukon et Territoires du Nord-Ouest

Enfin, dans l’épisode No. 10, on visite le Yukon ainsi que les Territoires du Nord-Ouest. Lorsqu’on habite dans le Nord, il faut aimer les grands espaces ainsi que le sport, comme vous en aurez la preuve.

(AVERTISSEMENT : Cette publication fait partie d’une entente contractuelle de promotion de la chaîne Unis TV)