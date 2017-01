Jeux de la Francophonie : rendez-vous à Abidjan dans 6 mois

Le compte à rebours est bel et bien enclenché. Nous voici en 2017, et, dans environ 6 mois, nous assisterons à la 8e édition des Jeux de la Francophonie.

La première édition s’est tenue au Maroc, en 1989; les Jeux de la Francophonie ne datent donc pas d’hier.

Depuis, la France (1994 et 2013), Madagascar (1997), le Canada (2001), le Niger (2005) et le Liban (2009) ont tous été le théâtre de ce grand rendez-vous francophone du sport, des arts et de la jeunesse.

Pas moins de 57 États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie y sont invités, ainsi que les 27 États observateurs.

Cette année, c’est du côté d’Abidjan en Côte d’Ivoire que se dérouleront les activités du 21 au 30 juillet prochain. Fait à noter, les Jeux alternent d’une édition à l’autre entre un pays du Nord (ou dit développé) et un pays du Sud.

Pas moins de 54 délégations (comptant 2700 concurrents et accompagnateurs ainsi que 500 officiels) avaient convergées à Nice pour l’édition 2013.

Le Canada sera bien sûr présent aux Jeux de la Francophonie

Le Canada y sera fièrement représenté par des Canadiens de partout à travers le pays. De ce nombre, soulignons entre autres la participation de l’auteure-compositrice-interprète Mélissa Ouimet, en provenance de Casselman, en Ontario. Mélissa Ouimet qu’on a pu entendre à de nombreuses reprises sur les ondes des stations membres de l’ARC du Canada.

Le Conseil des arts du Canada dispose d’un micro-site sur la représentation canadienne à ces VIIIes Jeux. Vous y trouverez notamment la liste de ceux et celles sélectionnés afin de représenter le Canada.

Je vous invite à visiter le site des Jeux au https://www.jeux.francophonie.org pour davantage de détails sur cet événement. Enfin, les Jeux sont aussi présents dans les médias sociaux Facebook, Twitter, Google+, YouTube et Instagram.