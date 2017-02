Journalistes, fouillez Twitter avec ces outils insoupçonnés

Twitter est une véritable caverne d’Ali Baba quand on veut retracer des conversations et trouver de l’information. Et dieu sait que de l’information, il y a moyen d’en trouver. Beaucoup en plus.

Combien d’histoires se sont retrouvées à la radio et dans les journaux à cause de messages envoyés sans réfléchir par des célébrités ou des clichés compromettant qui n’auraient pas dû être partagés.

Voici 3 outils qui pourraient s’avérer très utiles pour trouver de précieuses informations provenant de Twitter, et ce, dans bien des cas, sans même devoir vous y connecter.

Le site PoliTwitter.ca est un moyen efficace de demeurer à l’affût de ce qui se passe sur la scène politique canadienne.

Que disent les politiciens sur Twitter et que pensent les Canadiens des grands enjeux politiques au pays ? En passant, non seulement le site surveille-t-il les activités des députés et ministres sur Twitter mais aussi sur d’autres réseaux sociaux.

Le site qui a été fondé en avril 2009 évolue constamment. Voyez les sources utilisées pour étoffer le contenu de la plateforme.

Peut-être y dénicherez-vous LE scoop politique de votre carrière. Sait-on jamais.

Scoopnest recense les meilleurs tweets en temps réel ainsi que les plus récents buzz sur une multitude de thématiques dont les actualités, le sport, la mode, la santé, la technologie, etc.

Offert en une multitude langue dont l’anglais et le français, vous y trouverez des liens vers des faits très actuels et susceptibles d’intéresser votre auditoire ou encore les abonnés dans vos réseaux sociaux. Parfait pour être dans le coup vous aussi.

Si ça fait le buzz en ce moment sur la toile, il y a de fortes chances que vous l’appreniez là-dessus.

YMobActus LABO ( http://ymobactus.miaouw.net/labo/

Ok, je vous l’accorde. Le nom sonne drôle, mais, si vous voulez mon avis, une fois qu’on a passé par-dessus ce détail, on découvre de beaux outils centrés sur Twitter. Chapeau à celui qui en tient les rênes, en l’occurrence Olivier D. alias oliezekat.

En quoi aide-t-il à fouiller Twitter ? On y trouve en outre les buzz des journalistes et des médias. Les mots-clics les plus cités par les journalistes ou encore par des médias sur Twitter.

Comment ça fonctionne ? Facile. Le compte Twitter @ymobactus compte environ une trentaine de listes parmi lesquelles on trouve des professionnels de l’information et des médias.

Au fond, le site YMobActus agrège les résultats de ces listes en une plateforme Web facile à consulter et franchement efficace. Il fallait y penser.

Vous utilisez Firefox comme navigateur ? Tant mieux puisqu’il existe une extension qui fonctionne justement sous Firefox.