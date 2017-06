Tout, tout, vous saurez tout sur l’habillage sonore à la radio

Lorsqu’on parle de l’importance de l’habillage sonore à la radio, voici un dossier qui devrait vous en révéler beaucoup sur le sujet. Vraiment beaucoup.

L’habillage sonore, c’est littéralement une tenue vestimentaire qu’on enfile par-dessus sa programmation radio pour lui donner une personnalité. Comme un vêtement. Pas pour rien d’ailleurs qu’on parle d’habillage sonore.

Ici, franchement, La Lettre Pro de la Radio a réalisé un grand coup en produisant ce dossier gratuit consacré aux coulisses de l’habillage : l’image sonore, les jingles, la publicité chantée, etc.

De quoi convaincre même les plus sceptiques

Si vous aviez encore besoin d’être convaincu de l’importance de se doter d’un habillage sonore qui soit distinctif et facile à reconnaître en 2016, et que vous ne l’êtes pas encore après avoir pris connaissance de cette publication, alors là, je jette l’éponge. Rien ni personne ne réussira à vous faire changer d’idée. Ce dossier est très complet.

On vous y fournit quelques secrets de la production à l’interne, des témoignages de professionnels du métier, etc. À lire sans tarder, puis à télécharger, à imprimer, bref à conserver pour vous y référer ultérieurement.

À la toute fin, le dossier renferme une belle sélection de studios de production et d’autres références pour ceux et celles d’entre vous qui voudraient explorer cette avenue. Et non, on n’y trouve pas que des entreprises de France. Reezom par exemple, pour ne nommer que celle-là, est une entreprise montréalaise.

Pour vous faire une idée de ce qui peut être accompli pour une radio communautaire, écoutez ces extraits audio réalisés par l’entreprise mentionnée plus haut pour les besoins de la radio communautaire CHGA, dans la région de la Haute-Gatineau, au Québec. Oui, une radio communautaire. Absolument.

Lien : Tout savoir sur les coulisses de l’habillage

(Source : La lettre pro de la radio et des médias et Le Grenier aux nouvelles)