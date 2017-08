Ma vie Made in Canada : une année à consommer 100 % canadien

« Ma vie Made in Canada » représentait un défi de taille. Consommer uniquement des biens et services 100 % canadiens pendant un an.

C’est pourtant l’exploit qu’a voulu relever le journaliste et animateur Frédéric Choinière.

Était-ce par patriotisme économique? Ou davantage par respect pour l’environnement? Quoiqu’il en soit, il a relégué aux oubliettes les articles conçus et assemblés hors de nos frontières. Mais a-t-il relevé sa gageure?

Ma vie Made in Canada

À compter du vendredi 7 septembre prochain sur la chaîne Unis TV, voyez comme il peut être compliqué de ne consommer que du « Made in Canada » tous les jours de l’année.

Dans « Ma vie Made in Canada », on apprendra notamment les subtilités entre un « produit du Canada » et un autre « fait au Canada », ou encore à quel point il est difficile de se nourrir entièrement d’aliments canadiens par les grands froids d’hiver.

Réalisez l’inventaire des biens que vous possédez. Selon vous, combien d’entre eux sont canadiens? Vous serez surpris par la quantité qui sont fabriqués à l’étranger.

Suivez Frédéric Choinière dans sa quête dès la rentrée automnale sur Unis TV. Une série en 4 épisodes qui nous entraîne en quelque sorte au gré des saisons, un peu comme notre cycle saisonnier de consommation.

« Ma vie Made in Canada », c’est à compter du jeudi 7 septembre à 20 h 00 (heure de l’est).

Notez toutefois que l’horaire et la position de la chaîne diffèrent selon votre région. Consultez alors le site Web d’Unis TV afin de connaître la position de la chaîne, et, dans la barre supérieure du site, sélectionnez votre fuseau horaire pour afficher l’horaire en conséquence.

(AVERTISSEMENT : Cette publication fait partie d’une entente contractuelle de promotion de la chaîne Unis TV)