Marketing de contenu : découvrez 2 astuces fondamentales pour réussir

Le marketing de contenu; la grande expression à la mode. Mais, ça ne date pourtant pas d’hier.

L’art de produire du contenu autrement que dans le seul et l’unique but de faire de la publicité.

À l’ère de l’infobésité, les gens sont inondés de contenus vides et insipides. Il faut donc offrir une valeur ajoutée. Surtout que de la publicité, ce n’est pas ce qui manque non plus, entre vous et moi.

C’est là que le marketing de contenu entre en jeu. Le content marketing comme on dit en anglais doit certes promouvoir nos activités et nos produits/services, mais sans que ça ressemble à de la pub.

Voici 2 astuces pour mieux réussir le marketing de contenu pour une radio. Pas 10 ou 20 astuces, rien que deux. Mais deux excellentes astuces et 5 idées (en bonus) plus bas.

Astuce No. 1 : parlez de ce que vous connaissez

Rappelons d’abord que vous faites de la radio et vendez de la publicité. Donc, fournissez du contenu sur des thématiques que vous connaissez et près du cœur de vos activités.

Remarquez bien la nuance et c’est là tout l’intérêt de mon astuce. Pas nécessairement AU CŒUR de vos activités, mais près du cœur de vos activités.

Lorsque Kraft a songé par exemple offrir son magazine «qu’est-ce qui mijote?» gratuitement aux consommateurs, c’était clairement pour qu’on cuisine avec ses produits. Le cœur des activités de l’entreprise. Que des produits Kraft dans des recettes testées dans les cuisines Kraft.

Or, quand Air Canada a rendu disponible son magazine «enRoute» à bord de ses avions, avec des adresses de bonnes tables où manger, de lieux touristiques à visiter et de festivals à fréquenter, il n’était pas directement au cœur de ses activités. Air Canada transporte des gens d’un point A à un point B.

Toutefois, les destinations évoquées dans le magazine sont desservies par ses liaisons aériennes ou des partenaires. Brillant!

Un autre exemple? Le guide Michelin des restaurants.

Michelin ne vend ni viandes, ni légumes à des restaurateurs. Michelin n’a pas non plus de franchises de restaurants.

Par contre, les pneus Michelin chaussent plusieurs dizaines voire centaines de milliers de véhicules que les gens utilisent pour se rendre aux restaurants recommandés par le guide Michelin, et ça, c’est un autre bel exemple de marketing de contenu.

Astuce No. 2 : votre marketing de contenu doit bien viser la cible

Cette astuce est aussi importante que la première : visez votre public cible.

Premièrement, dites des choses qui intéressent les gens que vous ciblez, et, dites-le surtout dans un langage qu’ils comprennent.

Vous prodiguez des conseils sur les stratégies publicitaires pour de petits entrepreneurs? Abandonnez les mots et expressions que seuls les pros du domaine connaissent.

Vous consacrez une chronique mensuelle aux trésors touristiques de la région? Ceux qui liront ne sont pas forcément tous de la région. Ils ne connaissent pas nécessairement ces lieux à visiter. Offrez des conseils pratiques sur la façon de s’y rendre, quoi apporter ou pas, comment se vêtir pour être confortable, etc.

Et puis, comprenez-vous ce que je veux dire? Il faut parler de choses dont notre public cible veut entendre parler et le dire dans son langage.

BONUS : 5 exemples de marketing de contenu pour des radios comme la vôtre

1. Créez une webradio distincte de votre antenne FM

Offrez un contenu alternatif à celui en ondes avec un contenu différent. L’idée? Offrez une alternative au zapping.

2. Rédigez un guide touristique (en ligne ou papier)

Les touristes qui circuleront sur les routes de la région écouteront la radio pour connaître les chantiers routiers, la météo, la musique. Aussi, que risquent-ils d’écouter d’après vous s’ils ont consulté votre guide touristique?

3. Signez une chronique/infolettre sur le monde des affaires

Prenez les nouvelles brèves d’entreprises locales et faites-en une infolettre ou une chronique dans votre site Web. Un employé promu à un nouveau poste, l’embauche d’un nouveau directeur, l’ouverture d’une nouvelle succursale, etc. Ce sont là autant d’annonceurs potentiels pour l’avenir.

4. Proposez des sonneries pour téléphones sans fil

L’un de vos animateurs a de savoureuses expressions qui font jaser dans la région? Vous avez une émission d’humour où l’un des personnages a des répliques que tous les jeunes de l’école secondaire répètent constamment? Pourquoi ne pas créer de courts fichiers audio à télécharger sur votre site?

5. Produisez vos capsules vidéo

On est rendu à l’ère de la vidéo. Alors, prenez une caméra et offrez du contenu vidéo. Des visites guidées de lieux intrigants de la région, par exemple. De petits sketchs sur la vie (fictive) de vos animateurs en-dehors des ondes. Des bulletins d’infos locales. Etc.