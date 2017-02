Pour la musique au travail, c’est encore la radio que les femmes préfèrent

Quelle est la principale source de musique au travail pour les femmes, selon vous?

Une nouvelle étude sur les habitudes médiatiques des femmes américaines révèle des données assez intéressantes sur le sujet.

De quoi clouer le bec de ceux et celles qui prétendent que la musique passe forcément de nos jours par les Spotify, iTunes et autres services du genre.

La firme Alan Burns and Associates nous apprend qu’au travail, plus de la moitié des femmes (54 %) écoutent leur musique… via la radio.

Il s’agit d’une des nombreuses données qu’on trouvera dans une vaste enquête sur les habitudes de consommation média des femmes.

Réalisée en collaboration avec la firme Strategic Solutions Research auprès de 2 000 répondantes, les résultats complets seront divulgués jeudi.

La musique au travail par le biais des stations conventionnelles

On s’impatiente de connaître tous les détails de l’étude en question. Mais ces chiffres qui viennent d’être divulgués sont déjà éloquents.

Les deux tiers des femmes (74 %) qui travaillent à temps plein écoutent de la musique.

Parmi elles, 4 sur 10 (40 %) écoutent de la musique par le biais des ondes radiophoniques traditionnelles, alors que 14 % l’écoutent via le streaming d’une station… AM ou FM.

C’est dire qu’une fois les 2 pourcentages additionnés, plus de la moitié (54 %) des répondantes au sondage confirment que la radio traditionnelle demeure pour elles LA source privilégiée de musique au boulot.

Non, la radio n’est pas encore morte. Si l’écoute se transporte évidemment de plus en plus vers Internet, l’on constate que même en ligne, les stations traditionnelles ont encore la cote.

En terminant, je vous invite à lire ce texte (en anglais) «Just over half of at work listening goes to radio» pour des détails.

(Source : «Just over half of at work listening goes to radio», Alan Burns and Associates, 21 février 2017)