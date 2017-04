Offre d’emploi de commis comptable (Nouveau-Brunswick)

On recherche un(e) commis comptable à raison de 40 heures par semaine.



Qualifications essentielles :

• Avoir de l’expérience de travail avec le logiciel Simple comptable

• Maîtriser les notions de débit et de crédit et de charges inter-compagnies ;

• Avoir le souci du détail et être minutieux

• Avoir la capacité d’établir des priorités et de respecter des délais

• Avoir la capacité de planifier et d’organiser

Rémunération : À négocier

Durée du travail : 40 heures par semaine.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature par courriel à direction@cjpn.ca.