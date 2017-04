Et si le paiement sans contact révolutionnait la façon dont vous collectez des fonds?

Qu’en est-il de l’avenir de la collecte de fonds dans un monde où le paiement sans contact remplacera bientôt l’argent? Êtes-vous prêts à y faire face?

Pour mieux saisir cette réalité, lisez donc cet article sur le site britannique Civil Society qui parle du ‘Tap-to-Donate’.

Avec les téléphones intelligents, ainsi que les cartes bancaires maintenant équipées d’une puce NFC (Near Field Communication) qui ont pris la place des billets de banque dans notre portefeuille, assisterons-nous bientôt à de profonds changements dans la façon dont s’effectuent les collectes de fonds?

Personnellement, je le crois sincèrement.

La question devient de plus en plus préoccupante pour bon nombre d’organismes caritatifs et à but non lucratif.

De moins en moins d’argent sur soi

L’article cite une enquête de MasterCard. On y apprend que 43 % des gens transportent maintenant moins d’argent qu’ils ne le faisaient il y a deux ans à peine.

Vous-mêmes, j’en suis convaincu, vous ne traînez plus autant d’argent liquide qu’il y a 5 ans, n’est-ce pas?

Des billets et des pièces de monnaie qui, en disparaissant de la circulation, ne peuvent plus être glissés dans des boîtes de collecte posées sur le comptoir de la pharmacie ou du supermarché.

Les barrières tombent

Jusqu’à récemment, on pouvait prétendre qu’effectuer un don par carte bancaire était compliqué. Sortir la carte, l’insérer dans la fente d’une machine de paiement, puis composer son NIP à 4 ou 5 chiffres, ça peut effectivement freiner les ardeurs de certains donateurs.

Or, avec l’arrivée de la puce NFC, cette époque sera bientôt révolue.

Il deviendra en effet aussi simple et rapide de donner 2 $ à sa cause préférée avec sa carte bancaire ou son téléphone cellulaire qu’avec un billet ou quelques pièces de monnaie.

Si votre organisme tire des revenus des collectes en public, le sujet mérite réflexion. Comment vous préparez-vous aux collectes de fonds de demain?

Voyez les avantages du paiement sans contact plutôt que les nuisances

Certains d’entre vous seront sans doute tentés d’y voir un ou même plusieurs inconvénients, mais voyez plutôt les avantages.

Moins de risque de vous faire voler des billets ou des pièces;

Plus simple et rapide de comptabiliser les résultats de la collecte;

Émission instantanée d’une preuve de don et d’un reçu aux donateurs;

Dépôt direct ou dans un court laps de temps à la banque;

Etc.

Je vous pose une question en terminant :

Que feriez-vous si, par exemple, vous passiez chez moi pour me vendre un calendrier-loterie, que j’étais prêt à vous en acheter une douzaine, mais que je n’avais que mon téléphone cellulaire et que je voulais effectuer un paiement sans contact?

La question est lancée…

(Source : «Contactless donations: A cash-free future for fundraising?», Civil Society, 7 mars 2017)