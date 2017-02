Achetez de la publicité en ligne, elle sera consultée par des robots

Un article de Sciences et Avenir révèle un fait inquiétant. Les robots généreraient une grande quantité de trafic sur Internet. Assez sans doute pour fausser énormément les statistiques sur la publicité en ligne.

Combien? Plus de la moitié du trafic sur les pages Web serait imputable… à de vulgaires robots.

Selon l’étude de la société Imperva publiée au début de l’année, les humains ne généreraient que 48,2 % de tout le trafic, tandis que tout le reste (51,8 %) serait l’affaire des robots. Des bons mais aussi de moins bons malheureusement.

Le problème est de taille. Les robots malveillants (28,9 %) seraient devenus malheureusement plus nombreux que les bienveillants (22,9 %), toujours selon les chercheurs.

On savait que de grandes entreprises du Web et certaines agences gouvernementales répertoriaient des informations en ligne afin de les ajouter à leurs bases de données à l’aide de robots.

Toutefois, on ne se doutait pas qu’autant de robots malveillants écumaient Internet à la recherche de vos informations privées ou simplement pour fausser les données des régies publicitaires.

Vous pensiez qu’une impressionnante quantité d’acheteurs potentiels visitaient quotidiennement votre boutique en ligne? Malheureusement, les ventes n’étaient pas à la hauteur de vos espérances?

Pis encore, vous aviez la désagréable impression que votre budget publicitaire en ligne ne rapportait pas autant qu’il le devrait?

On a peut-être une partie de la réponse dans cet article de Sciences et Avenir. À lire sans tarder pour mieux comprendre le phénomène.

(Source : «Sur Internet, les robots sont responsables de plus de 50 % du trafic sur les pages», Sciences et Avenir, 4 février 2017)

