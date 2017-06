En voyage, voici 6 choses que la radio fera pour vous mais pas l’iPod

Vous partez en voyage sur la côte Est des États-Unis et écouterez les chansons sur votre iPod lors de votre trajet?

On vous a vanté à des centaines de reprises les mérites du contenu numérique à la demande, mais voici 6 choses que la radio fera pour vous et pas votre liste de musique sur l’iPod.

1) Vous sauver littéralement la vie

J’avoue, j’étire un peu l’élastique. Mais avez-vous quand même déjà essayé de manipuler un lecteur MP3 ou un smartphone en conduisant? Les commandes de la radio sont en général beaucoup plus ergonomiques. On s’y retrouve mieux, surtout lorsqu’on voyage dans une région inconnue. Un moment d’inattention pour fouiller votre liste de chansons et… Boum! La mort vous attendra peut-être au virage.

2) Vous imprégner de la vie et de la culture locale

Ensuite, c’est bien connu, la radio reflète généralement la vie des habitants d’un endroit. Ça se remarque tant dans le style des animateurs que dans les genres musicaux et les nouvelles qu’on y diffuse. Si vous voulez connaître la population d’un coin de pays, écoutez la radio de l’endroit. Ça non plus, l’iPod ne vous le permettra pas.

3) Vous faire connaître de nouveaux artistes et chansons

Ce n’est pas en vous tapant une 100e fois la liste de votre iPod que vous ferez des découvertes musicales. Toutefois, si vous aimez découvrir de nouveaux courants musicaux et des artistes différents, les radios locales vous y aideront. C’est là qu’on fait des trouvailles tantôt excellentes, et, quelquefois, d’autres moins bonnes mais qui vous feront assurément sourire.

4) Rendre votre voyage beaucoup plus agréable

Désolé, mais votre baladeur MP3 ne vous offrira ni conditions de la circulation, ni bulletin d’information mis à jour vous informant d’un accident sur votre route. Pour ça, votre radio d’auto pourrait en revanche devenir une précieuse compagne de voyage lors des déplacements pendant vos vacances.

5) Vous faire découvrir des établissements locaux

Vous n’aimez pas la pub? Sauf que vous seriez étonné des trouvailles qu’on fait dans une région simplement en écoutant les pubs à la radio. Un festival à venir, la grande ouverture d’un resto, etc. C’est particulièrement le cas dans les secteurs qui vivent du tourisme et où l’on essaie de s’attirer les bonnes grâces des voyageurs.

6) Vous protéger des cataclysmes naturels

En Amérique du Nord, les radiodiffuseurs transmettent des alertes au public. Par contre, comment votre iPod vous informera-t-il de violentes intempéries qui pourraient freiner vos déplacements? Un orage ou même une tornade, par exemple? Informé à la radio d’un orage violent sur le trajet, sans doute préférerez-vous louer une chambre d’hôtel et interrompre momentanément vos déplacements au lieu de courir des risques.

En terminant, si vous connaissez d’autres avantages d’écouter la radio plutôt que l’iPod lorsqu’on voyage, alors partagez-les en commentant ci-dessous.