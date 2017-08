4 endroits où la radio fait littéralement des miracles pour la société

Voici pas moins de 4 endroits où la radio n’est pas qu’une boîte à musique mais bien un outil qui fait littéralement des miracles dans la société.

En prison

Dans un établissement carcéral, la vie n’est pas toujours rose. Si l’on s’y trouve, à moins d’être victime d’une erreur judiciaire, c’est qu’en principe on a mérité une peine. Sauf que…

Or, ça ne veut pas dire qu’il faille non plus passer ses journées à broyer du noir. Un peu de clarté dans ce sombre univers ne fait de mal à personne.

Comme en témoigne ce texte, il est possible de faire entrer un peu de la vie extérieure à l’intérieur des murs d’une prison grâce à la radio.

Un tel programme permet en outre aux prisonniers de demeurer en contact avec le monde extérieur, leurs proches, leurs parents et amis. Il existe des initiatives à peu près similaires dans la région montréalaise et à quelques autres endroits au Canada.

Dans un hôpital psychiatrique

Lorsqu’on souffre de troubles psychologiques ou même psychiatriques, la vie peut quelquefois ressembler à une montagne russe. Or, comment retrouver un peu d’équilibre autrement qu’à travers la médication?

Lisez mon texte « Prendre le micro comme on prend un médicament » et découvrez cette belle collaboration entre l’hôpital psychiatrique de Cadillac et une radio locale à l’Entre-deux-Mers, en France. Découvrez comme la thérapie par le micro fait des miracles là où bien des pilules échouent.

À l’école

Je suggérais récemment aux radios communautaires d’entrer en contact avec leur conseil scolaire régional. Pourquoi? Pour s’associer dans l’enseignement du français. J’ai moi-même pu bénéficier d’un tel programme lorsque je fréquentais l’école secondaire. Ce fut la bougie d’allumage d’une belle carrière en radiodiffusion.

En lisant mon texte « La radio communautaire locale comme outil d’apprentissage du français », vous saisirez mieux à quel point la radio peut devenir un formidable outil d’enseignement de la langue.

Sur les autoroutes

Au Canada, rares sont les radios qui se consacrent exclusivement à l’information autoroutière. Montréal a bien sa Radio Circulation, mais Radio Vinci Autoroutes a la particularité de n’émettre que le long des autoroutes et uniquement à la fréquence 107,7 FM, et ce, partout à travers la France.

Rencontrez Sébastien, l’un de ceux qui prêtent leurs yeux… aux oreilles des automobilistes.

Vous découvrirez qu’effectivement, son travail rend de fiers services aux automobilistes qui sillonnent quotidiennement les autoroutes de l’hexagone.

Enfin, partagez avec nous vos trouvailles d’autres lieux et circonstances où la radio fait des miracles pour notre bien-être collectif. En effet, la section des commentaires est justement faite pour ça.