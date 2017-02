Rendez-vous de la Francophonie : 10 faits que vous ignorez sans doute

Les Rendez-vous de la Francophonie se dérouleront du 2 au 22 mars prochain.

Dans tous les coins du Canada, d’est en ouest et du nord au sud, on célébrera notre fierté commune de s’exprimer en français.

Voici maintenant 10 faits que vous ignorez peut-être mais qui sont particulièrement intéressants sur les Rendez-vous de la Francophonie :

La première édition? 1999

Les Rendez-vous de la Francophonie furent célébrés à partir de 1999. On doit leur création à des noms aussi connus que le très honorable juge en chef à la Cour suprême Antonio Lamer, la romancière et dramaturge acadienne Antonine Maillet, ainsi que l’honorable homme politique et philanthrope Paul Gérin-Lajoie.

Déjà une 19e édition

L’édition 2017 des Rendez-vous de la Francophonie sera donc la 19e. Aurons-nous droit à des célébrations particulières pour la 20 édition l’an prochain? Mystère et boule de gomme, mais une chose est certaine, c’est que l’édition actuelle coïncide avec les célébrations des 150 ans de la Confédération canadienne.

Une histoire d’amour avec la Fondation Dialogue depuis 2005

C’est en 2005 que la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures a commencé à s’occuper de l’organisation de l’événement annuel qui se déroule sur une période d’à peu près deux semaines à chaque année. Depuis, l’histoire d’amour ne s’est visiblement jamais essoufflée.

Un moment qui n’a pas été choisi au hasard

À chaque année, la Journée internationale de la Francophonie (20 mars) est en quelque sorte le point culminant des Rendez-vous de la Francophonie. En effet, l’événement prend fin aux alentours de cette date-là à chaque année. Ce n’est donc pas étonnant si les RVF se déroulent au mois de mars.

9 500 000 promoteurs

Au Canada, approximativement 9,5 millions personnes contribuent à préserver et faire rayonner la langue française. Des francophones et des francophiles qui embrassent notre langue avec passion, si vous me permettez l’expression. Quoiqu’on les trouve particulièrement au Québec, en Acadie et en Ontario, plusieurs habitent aussi les provinces de l’ouest et le nord du Canada, comme en témoignent nos 27 radios membres disséminées dans 8 provinces et 2 territoires.

2 500 activités de toutes sortes

En moyenne, 2 500 activités sont inscrites chaque année au calendrier. Des manifestations culturelles et artistiques de toutes sortes qui se déroulent partout au pays. Des cérémonies protocolaires, des soirées de poésie, des projections de film, des concours, des activités pédagogiques et plusieurs autres. À vous de dénicher l’activité qui vous intéresse en consultant le calendrier.

Un 5e anniversaire qui fait rire

2017 marque le 5e anniversaire d’une belle collaboration entre Juste pour rire et la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. En effet, pour une 5e fois cette année, on présentera le Gala Juste pour rire des Rendez-vous de la Francophonie à différents endroits du Canada entre le 9 février et le 25 mars.

Une douzaine d’années de cinéma et de documentaire en français

L’Office national du film du Canada a collaboré à une douzaine d’éditions en incluant celle de 2017. Sur cette page, on peut lire le bilan de plusieurs des éditions antérieures. Encore cette année, de nombreux films et documentaires seront accessibles en ligne ou projetés en salle au pays.

Recordwoman des porte-paroles des Rendez-vous de la Francophonie

L’animatrice Véronique Cloutier a été porte-parole de l’événement à 4 reprises. Soit en 2004, 2005, 2006 et 2007. Elle détient ainsi le record. Le chanteur Jean-François Breau l’a été à 2 reprises en 2008 et 2009, tandis que l’humoriste bien connu Boucar Diouf le fut en 2012 et 2013.

Des racines plantées dans le sol de l’Ontario et du Manitoba

L’un des deux porte-paroles de l’édition 2017 a effectivement des racines à la fois ontariennes et manitobaines. Le comédien et humoriste Emmanuel Bilodeau est né d’un père Franco-Ontarien et d’une mère Franco-Manitobaine.

Un message radio sera diffusé à la grandeur du Canada

Voici le message radio de 30 secondes qui sera diffusé à travers l’ensemble de nos radios lors des Rendez-vous de la Francophonie 2017 :

En terminant, je vous suggère de visiter le www.rvf.ca pour en apprendre davantage sur l’événement.

(Sources : fondationdialogue.ca et rvf.ca)