Internet : le “streaming” des radios AM et FM encore et toujours prisé

Un rapport publié il y a quelques jours par l’Observateur des technologies médias (Media Technology Monitor) révèle des données intéressantes sur les habitudes de consommation médiatique sur Internet dont le streaming.

Photo: PourquoiPas / Pixabay

Les statistiques sont particulièrement révélatrices pour les radios, puisqu’on y apprend en outre que la diffusion en continu (streaming) reste populaire. Les Spotify, Pandora et autres n’ont visiblement pas encore enterré le streaming des radios traditionnelles.

L’article du site Infopresse rapporte notamment que 9 Canadiens sur 10 se rendent sur Internet à chaque mois. Certains y vont plus régulièrement que d’autres, on ne se le cachera pas. Mais une chose est certaine, les Canadiens sont très, très, très présents en ligne.

La vidéo est certes la principale source de divertissement des Canadiens sur le Web. Toutefois l’audio recueille quand même un excellent capital de sympathie.

YouTube représente peut-être la source privilégiée de 59 % des internautes pour écouter de la musique en ligne, mais la radio AM/FM en continu (streaming) recueille tout de même la faveur de 22 % des gens.

C’est davantage que la baladodiffusion qui attire 21 % d’entre eux.

La morale de l’histoire? N’abandonnez pas votre antenne FM mais aventurez-vous aussi vers les nouveaux médiums. La vidéo et l’audio à la demande notamment.

Diversifiez votre offre de contenu. Proposez par exemple de la vidéo en direct ou préenregistrée comme des tutoriels ou encore des visites guidées de votre communauté.

(Sources : Infopresse et MTM/OTM)

