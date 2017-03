Voici 4 technologies toutes simples dans lesquelles votre radio doit investir en 2017

Voici 4 technologies de plus en plus répandues à côté desquelles votre station NE PEUT passer en 2017. Toutes sont à la fois simples et relativement peu coûteuses à implanter.

1) Le Wifi gratuit à vos visiteurs

Assis sur une chaise droite près du bureau de la secrétaire, ils attendent de rencontrer un représentant commercial ou le directeur de la station. Ce sont peut-être même des artistes qui patientent avant l’entrevue. De grâce, offrez le Wifi gratuit. Si par hasard vous craignez qu’on « parasite » votre bande passante, créez une connexion distincte pour les invités et changez le mot de passe de temps en temps. C’est peu coûteux, facile à configurer et tellement plus plaisant pour vos visiteurs.

2) Une solution de paiement mobile

Un lecteur de style Square Mobeewave Paypal.me De telles solutions facilitent la tâche lors d’activités de levée de fonds, de soupers communautaires ou la vente de calendriers par les portes. Personnellement, je traîne plutôt rarement de l’argent comptant dans mes poches. Pas vous?

3) Des technologies d’automatisation

Vous le faites déjà à certaines heures pour la programmation, alors pourquoi pas pour d’autres tâches? L’automatisation pourraient vous aider à baisser les frais d’exploitation. Comment? Utilisez des thermostats programmables afin de régler la température selon les heures où il y a des gens à la station. Les interrupteurs Wemo de Belkin permettent quant à eux d’allumer et d’éteindre l’éclairage à des heures déterminées, selon l’achalandage de vos locaux. Voyez aussi avec votre assureur. Peut-être qu’installer une simple caméra de surveillance 24/7 à l’entrée de la station vous permettrait d’abaisser votre prime annuelle d’assurance.

4) Une solution de commerce électronique

Vous songez à la vente en ligne afin de diversifier vos revenus? Tournez-vous alors vers un logiciel de commerce électronique pour vendre des billets de spectacles, cartes de bingo ou vêtements aux couleurs de la station. Vous pourriez évidemment compter sur votre site WordPress et de simples boutons Paypal pour y arriver. Cependant, c’est bien plus simple avec une solution taillée sur mesure pour le commerce électronique. Cet article de la Banque de développement du Canada répertorie au moins 13 solutions pour le commerce en ligne.

Utilisez-vous déjà quelques-unes de ces technologies? Partagez donc vos expériences avec nos lecteurs.