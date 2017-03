Twitter : 5 fonctionnalités méconnues qui pourraient s’avérer utiles

Twitter regorge de petites fonctionnalités dont on ignore souvent l’existence, mais qui rendent quand même de fiers services. En voici 5 d’entre elles.

1) Créez des listes privées

Épier son compétiteur? Facile : créez des listes privées. Visitez le profil Twitter, puis ajoutez-le à une liste privée. Twitter vous explique comment ici. Même pas besoin de s’abonner au compte.

La personne ou l’entreprise en question n’est pas avisée qu’elle fait partie d’une de vos listes, et, de cette façon, vous pourrez ainsi suivre discrètement ce que la station rivale publie dans son compte Twitter. Ses concours, entrevues à venir, etc.

Espionnage industrielle? Hum! Ça pourrait y ressembler un peu, en effet.

2) Masquez des comptes

Envie de fermer le clapet de quelqu’un qui vous importune sans nécessairement lui faire l’affront de vous désabonner?

Masquez donc son compte, comme on vous l’explique dans cette rubrique. C’est comme le ‘mute’ sur la télécommande du téléviseur. Particulièrement utile avec les trolls.

Ça ne l’empêchera pas de vous envoyer éventuellement des messages privés. Mais au moins, il n’apparaîtra plus dans votre fil d’actualités et vous ne recevrez plus de notifications de sa part lorsqu’il vous nomme.

Si quelqu’un devient un peu trop agressif à votre égard, ce pourrait être une alternative plutôt que de le bloquer. Après, s’il continue à vous agresser en privé, vous pourrez à ce moment-là signaler son comportement à Twitter.

3) Protégez vos tweets

Non, vous n’êtes pas obligé d’exposer l’ensemble de vos activités Twitter à la planète Web.

Évidemment, un compte privé n’a pas la même portée qu’un compte public. Ce n’est d’ailleurs pas l’idéal pour une entreprise.

Par contre, ça se peut que vous n’ayez pas envie que n’importe qui lise vos messages et les partage.

En ce cas, optez pour un compte aux messages protégés.

Certains possèdent 2 comptes Twitter; un peu comme sur Facebook. Un où ils exposent au grand public leurs activités professionnelles, puis l’autre protégé et accessible uniquement à des personnes triées sur le volet.

4) Faites des recherches avancées

Vous pensiez que seule la barre de recherche en haut de Twitter permettait de trouver du contenu? Détrompez-vous.

La page https://twitter.com/search-advanced vous permettra d’effectuer des recherches beaucoup plus approfondies.

Des messages dans une ou des langues en particulier, d’autres associés à des comptes déterminés, certains selon une plage de dates définies ou même à proximité de lieux connus.

5) Installez un widget dans votre site Web avec vos publications Twitter

Comment faire savoir aux visiteurs de votre site Web que vous possédez un compte Twitter? Affichez un widget dans votre site Web.

On détaille la procédure dans cette page.

Ça peut effectivement servir à créer un widget avec les actualités de votre compte, mais pas que ça. On peut aussi créer un widget avec nos favoris, le contenu des membres de nos listes, ou encore des mots-clics.

Cette dernière suggestion s’avère particulièrement utile pour suivre les événements en direct. Par exemple pour le dévoilement de votre nouvelle programmation ou encore votre assemblée générale annuelle.

En terminant, je vous invite à consulter aussi mon texte « Ces 8 ressources Twitter vous aideront à bien y mener vos affaires » où vous trouverez d’autres bonnes références.