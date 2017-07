Voici 8 valeurs sûres à intégrer au site Web de votre radio

Sur le site Web de votre radio, vous affichez les coordonnées de l’entreprise, les visages de vos annonceurs, la grille de programmation, mais quoi d’autres?

En 2017, je vous suggère de réfléchir à la possibilité d’intégrer ces 8 choses dans le site Web de votre radio. Je vous offre même autant d’astuces pour y arriver plus facilement.

Sur votre site, on devrait pouvoir…

1) Vous écouter facilement en ligne

Ça semble élémentaire et pourtant. On s’arrache quelquefois les yeux pour trouver le lecteur audio sur le site Web de certaines radios.

En partant, le lecteur doit être facile à trouver et surtout universel, par exemple en HTML5. C’est-à-dire NE PAS recourir à des plugins tels que Windows Media Player ou encore Flash Player.

Mon astuce : Quel est le symbole que tous reconnaissent pour écouter de la musique? Un bouton avec une flèche pointant vers la droite dans un cercle coloré.

2) Télécharger votre ou vos application(s) mobile(s)

Les gens sont de plus en plus enclins à vous écouter sur leur téléphone intelligent. Donc, si vous possédez des applications Android et iOS, autant le faire savoir.

Idéalement, dirigez-les vers les boutiques d’applications officielles et non des sites alternatifs, car c’est plus rassurant pour les internautes.

Mon astuce : Utilisez les boutons officiels fournis par Google pour Google Play et Apple pour l’App Store. Les gens les reconnaissent facilement.

3) Vous joindre avec un formulaire simple et efficace

Un formulaire où l’on sélectionne simplement le département auquel on souhaite s’adresser. Ventes publicitaires, programmation, salle des nouvelles, etc. C’est tellement plus facile. On choisit le département à joindre dans le menu déroulant, on inscrit ses coordonnées, puis un message succinct pour expliquer l’objet de notre courriel. Et voilà!

Mon astuce : Vous utilisez un gestionnaire de contenu (CMS) du genre Drupal, Joomla ou encore WordPress? Servez-vous des plugins taillés sur mesure pour réaliser des formulaires de contact rapidement et facilement.

4) Adhérer à votre infolettre

Une infolettre peut très bien servir à informer vos auditeurs des concours à venir, des entrevues à ne pas rater, de l’embauche d’un nouvel animateur, du début de votre grille de programmation saisonnière, vos sorties à l’extérieur des studios, etc.

Le site Web de votre radio est l’endroit idéal pour inviter les gens à y adhérer.

Mon astuce : Utilisez un service professionnel pour la gestion de votre infolettre et de votre liste d’abonnés. Je vous fournis 4 bonnes ressources gratuites à la fin de cet article.

5) Obtenir des détails sur vos concours

Vous organisez des concours en ondes? Parfait. Pourquoi ne pas les promouvoir aussi en ligne, et, tant qu’à y être, profitez de votre site pour afficher les règlements de votre ou de vos concours. Ça vous évitera bien des ennuis.

Mon astuce : Un lien vers votre section concours dans le menu de navigation, c’est bien. Une belle bannière ou un bouton bien visible qui attirent l’œil, c’est encore mieux.

6) S’annoncer sur le site Web de votre radio? Mais bien sûr

Impossible de vendre des bannières sur votre site Web, croyez-vous? Pourquoi ne pas faire un mix média Web et radio lorsque vous vendez des campagnes en ondes? Ajoutez une composante Web à vos contrats publicitaires. Par exemple, tant de dollars de publicité en ondes donne droit à tant de dollars d’affichage sur le Web.

Mon astuce : À défaut de vendre vos espaces publicitaires en ligne, faites-en donc bénéficier des organismes caritatifs en les offrant à titre gracieux. Une belle manière de redonner à la communauté.

7) Acheter dans votre boutique en ligne

Il existe tant de solutions toutes faites de nos jours pour vendre en ligne : paiement, gestion des stocks, livraison, etc. Square par exemple propose une solution qui s’intègre à des gestionnaires de contenu Web aussi connus que Drupal ou WooCommerce pour WordPress. Postes Canada a aussi des solutions semblables. Mon astuce : Mieux vaut ne tenir en stock qu’une petite sélection d’items promotionnels très populaires aux couleurs de la station, plutôt qu’une myriade d’items avec lesquels vous resterez collé ad vitam aeternam. Optez pour les valeurs sûres.

8) Donner son appréciation

On devrait pouvoir vous joindre facilement, et, si les gens en ont envie, ils devraient pouvoir aussi vous applaudir… ou même se plaindre sur votre site Web. Que ce soit le très connu SurveyMonkey, Google Formulaires ou une autre plateforme, les solutions gratuites pour créer de courts sondages sont si nombreuses et faciles à utiliser, qu’on serait fou de s’en priver.

Mon astuce : Mieux vaut faire court et précis, que de s’éterniser dans votre sondage. Allez donc droit au but et ne multipliez pas les questions inutilement.

En terminant, que mettriez-vous d’autre ABSOLUMENT dans le site Web d’une radio?