Vêtements corporatifs : 8 excellents conseils à évaluer avant d’acheter les vôtres

T-shirt, veston printanier, chemise? On a l’embarras du choix quand vient le temps d’acheter des vêtements corporatifs pour nos salariés et bénévoles.

Il peut donc être facile de faire de mauvais choix, dilapider une fortune et regretter nos achats. Voici mes quelques suggestions…

1. Ne voyez pas ça comme une dépense superflue

D’abord, faire broder des vestons 3 saisons aux couleurs de la station, ce n’est pas une dépense. C’est un investissement en promotion. Vos employés et bénévoles aperçus avec ces vêtements véhiculent l’image de la radio. Ce faisant, ils rappellent votre existence. Appelons ça plutôt de la publicité mobile. Ne soyez pas dépensiers, mais, à l’inverse, ne soyez pas avare non plus.

2. Faites des choix éclairés pour vos vêtements corporatifs

Un t-shirt et une casquette aux couleurs de la radio, c’est cool. Sauf qu’on va rarement en “remote” (reportage publicitaire en direct) vêtu d’un t-shirt et d’une casquette. Des chemises tout-aller ou des chandails à col polo sont beaucoup plus passe-partout en entreprise que n’importe quel t-shirt. Je ne vous dis pas de ne pas acheter des t-shirts. Mais à mon avis, les t-shirts, c’est pour les concours en ondes. En “remote”, on porte davantage un chandail à col polo.

3. Réfléchissez bien aux choix des couleurs

Songez aux couleurs de votre logo, puis optez pour des teintes qui s’y harmoniseront. Il faut bien sûr que le logo ressorte, mais on ne veut pas non plus que ça soit laid.

ASTUCE : Parlez-en avec votre fournisseur, il saura vous conseiller. Il a l’habitude d’imprimer et de broder des vêtements.

4. Assurez-vous d’en obtenir plus pour votre budget

Vous n’avez pas forcément besoin d’acheter des parkas à 125 $ pour vos employés. De belles tuques mode ou même des écharpes aux couleurs de la station pourraient suffire.

ASTUCE : Avec les dollars ainsi épargnés, vous pourrez acquérir des vestes en micropolar avec fermeture à glissière à moins de 25 ou 30 $ chez les vendeurs de vêtements corporatifs. Dépendamment de ce qu’on porte en-dessous, on s’en sert du printemps jusque tard en automne, ou même lors de soirées plus fraîches l’été.

5. Les femmes et les hommes s’habillent différemment

Il y a des vêtements unisexes; c’est vrai. Or, ce n’est pas le cas de tous les vêtements. Avant de passer une commande pour 20 chandails polo pour vos animateurs et animatrices, assurez-vous que ça fera à tous.

ASTUCE : Vous avez la chance de comptez sur une entreprise locale ou régionale qui brodera les vêtements pour vous? Demandez de faire d’abord une séance d’essayage.

6. Vérifiez deux fois plutôt qu’une

Vérifiez deux fois plutôt qu’une dès la prise de commande. Voyez s’il n’y a de faute nulle part, et ce, tout au long du processus. Assurez-vous également que les tailles sont les bonnes. Souvent, on vous montrera un premier vêtement avant de procéder avec le reste de la commande. Ce n’est pas lorsque la boîte de vêtements est dans votre bureau et qu’on les remet aux animateurs qu’il faut vérifier les erreurs.

7. Faites les choses différemment

Quand on pense vêtements corporatifs, on pense systématiquement à des chemises, des chandails en molleton, etc. Par contre, ceux-ci sont quelquefois coûteux.

ASTUCE : De belle écharpes brodées pour dames ou encore des bandanas et des bandeaux sont peu coûteux et très populaires. Ils s’harmonisent avec différents styles vestimentaires.

8. Pas forcément besoin d’acheter là où vous ferez broder ou imprimer

Un magasin à rayons local tient un grand solde de fin de saison et, comble du bonheur, vous y trouvez une vingtaine de vêtements du même modèle, de même couleur unie, et ce, en différentes tailles. À 5 dollars l’unité, quelle aubaine! Rien ni personne ne vous empêche de les acheter, puis de les faire broder chez une entreprise spécialisée. Gardez toutefois en tête que sans essayage, vous pourriez avoir des surprises.

ASTUCE : Une autre option serait de payer pour faire broder ou imprimer un vêtement personnel (de bon goût) à chaque employé.

En terminant, avez-vous d’autres recommandations à formuler pour les vêtements corporatifs?