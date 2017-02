Votre téléphone cellulaire ne l’a pas, mais le Walkman de Sony l’avait déjà en 1982

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) aimerait qu’on active la puce FM dans votre téléphone cellulaire, si elle ne l’est pas déjà.

C’est en effet ce que rapporte un article de Mac Rumors. Le président Ajit Pai a tenu ces propos lors d’un symposium sur le futur de la radio à Washington D.C.

Petite mise en contexte…

Vous avez acheté un superbe frigo de nouvelle génération. L’appareil pourrait même fabriquer des glaçons, mais ça ne fonctionne pas.

Hé, non! Pas de veine. Le fabricant de votre frigo est aussi producteur de glaçons qu’il vend au supermarché local.

La puce de contrôle du débit de la machine à glaçons n’a donc pas été branchée et la chute à glaçons a été simplement obstruée avec un panneau de plastique. Juste pour ne pas que vous l’aperceviez.

Vous aimeriez ça? Frustrant, non?

Ici, c’est la même chose. La plupart des téléphones cellulaires commercialisés de nos jours disposent déjà d’une puce électronique permettant de recevoir les signaux FM.

Or, dans bien des cas, cette puce n’est pas activée. Pourquoi? Parce qu’on veut contraindre les gens à payer pour des données mobiles ou le wifi s’ils souhaitent écouter leur station préférée.

La technologie de votre téléphone cellulaire recule au lieu d’avancer

Le président de la FCC s’est dit étonné que de nouveaux téléphones dotés de fonctionnalités et d’applications particulièrement innovantes apparaissent régulièrement sur le marché, mais qu’une fonction déjà présente dans le Walkman de Sony dès 1982 ne soit pas activée par défaut.

La fonctionnalité existe dans votre téléphone cellulaire. Pourquoi ne pas l’offrir aux consommateurs?

Elle pourrait être utilisée mais on vous y refuse l’accès. C’est aussi simple que ça.

En clair, c’est comme si l’industrie électronique reculait au lieu d’avancer.

Enfin, le texte de Mac Rumors évoquent plusieurs avantages à l’activation de la puce FM dans les téléphones cellulaires. On pense en outre à la batterie dont la charge est ainsi prolongée ainsi que les questions liées à la sécurité publique.

Aimeriez-vous qu’on vous offre l’opportunité d’écouter la radio gratuitement sur votre téléphone cellulaire? Que la durée de votre batterie s’en trouve ainsi améliorée? Que vous n’ayez plus besoin d’autant de données mobiles pour écouter de la musique et des nouvelles?

Une campagne a été lancée afin d’inciter l’industrie de la téléphonie mobile à rendre accessible cette fonctionnalité aux consommateurs.

(Source : «FCC Chairman Encourages Activation of the FM Radio Receiver Built Into Your iPhone», Mac Rumors, 16 février 2017)