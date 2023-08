60 idées pour une levée de fonds couronnée de succès

Besoin d’inspiration pour votre prochaine levée de fonds ? Voici pas moins de 60 suggestions pour l’organiser et qu’elle soit des plus réussies.

Les gens aiment avoir quelque chose en retour

Les temps sont durs. Les gens veulent aider, mais s’ils en retirent un certain avantage ou du moins s’ils en mesurent bien les retombées, ils seront plus enclins à donner.

De plus en plus de donateurs souhaitent en effet retirer un certain bénéfice de leur don.

Dans la majorité des cas ci-dessous, on ne parle pas simplement de sortir la tirelire et recueillir des fonds, puisque les donateurs obtiendront un certain bénéfice en retour de leur contribution.

Si ces activités sont bien organisées et réalisées correctement, elles pourraient d’ailleurs se perpétuer d’une saison ou d’une année à l’autre.

Certaines campagnes de financement sont devenues de véritables traditions annuelles, comme les jonquilles de la Société canadienne du cancer, ainsi que les coquelicots de la Légion royale canadienne.

Voici donc nos 60 suggestions pour organiser des levées de fonds géniales.

P.S. Nous n’endossons ni ne faisons la promotion de quelque site Web et/ou promoteur que ce soit. Veuillez NE PAS NOUS CONTACTER pour ajouter votre site à cette liste. Les liens sélectionnés l’ont été par la rédaction et ne sont fournis qu’à titre indicatif seulement. Merci de votre compréhension.

Les activités de vente

Ce sont les plus traditionnelles. Les activités durant lesquelles on récolte des fonds par la vente de différents produits.

1) Des bracelets aux couleurs de l’organisation (exemples ici)

Souvent faits de silicone avec le nom de votre campagne de financement gravés dessus, on en trouve aussi fabriqués de perles colorées aux couleurs de votre logo, ou même certains brodés en tissu.

2) Des agrumes

Les agrumes sont vendues en boîtes la plupart du temps, et non à l’unité. Très souvent, les donateurs se créent un groupe avec des parents, amis et collègues. Ils achètent une ou même plusieurs boîtes d’agrumes qu’ils séparent entre eux.

3) Des paniers de fruits et/ou légumes locaux

4) Des épices importées

5) Des calendriers

Mural ou de table, on a tous chez soi un calendrier. Même parfois plusieurs. Certaines de nos radios membres les vendent en même temps comme billet pour une loterie mensuelle. Notez qu’il sera nécessaire de détenir un permis dans ce cas-là. Alors, en même temps que les gens achètent le calendrier, ils obtiennent le droit de participer aux tirages mensuels.

6) Des pâtisseries et/ou des confiseries faites maison

7) Des cartes-cadeaux ou des chèques-cadeaux (une entreprise spécialisée ici)

8) Des œuvres d’art et/ou de l’artisanat de la région

9) Des collations bio et/ou santé

10) Des fleurs, des plantes ou des bulbes d’automne

Inspirez-vous de la saison. Vendez des poinsettias pour le temps des fêtes. Des bulbes de tulipe qu’on plante à l’automne afin qu’ils fleurissent au printemps. Des bouquets de roses à l’occasion de la Saint-Valentin. Des bouquets de fleurs printanières à la fête des mères. Etc.

11) Un livre avec les recettes de la communauté (ou de personnalités publiques)

Les corvées de groupe

Tous les salariés et bénévoles mettant l’épaule à la roue lors d’une corvée durant laquelle les profits sont versés à l’organisation.

12) Lave-auto à la main (avec l’aide des pompiers locaux)

013) Service d’emballage de cadeaux de Noël

L’emballage des cadeaux est une corvée pour plusieurs. Donc, aménagez un kiosque au centre commercial local pour emballer les cadeaux moyennant un don suggéré. Les journées très achalandées de novembre et décembre, vous ferez assurément un malheur.

14) Cueillette de bouteilles et de canettes consignées

La saison froide en particulier, les bouteilles et canettes consignées s’accumulent souvent chez les gens. Notamment après Noël et le Jour de l’an. Une tournée locale pour débarrasser les citoyens de leurs contenants consignés fera à la fois votre bonne fortune et libèrera de l’espace dans leur maison ou leur sous-sol.

15) Service de parapluies

Les jours de pluie, vos bénévoles se positionnent aux sorties du centre commercial local. En échange d’une petite contribution, ils accompagnent les gens avec leurs sacs d’emplettes jusqu’à la voiture, et ce, bien à l’abri à l’abri d’un grand parapluie. Service V.I.P., comme on dit.

16) Maison d’Halloween

Transformez vos locaux en maison hantée. Tout le personnel se déguise. Puis, on organise une visite d’Halloween qui se termine par la remise d’un sac de friandises aux visiteurs (ex. : offertes par un commanditaire) en échange d’une contribution volontaire à votre organisme.

P.S. Toutefois, ne soyez pas trop macabres si vous souhaitez attirer des familles avec des enfants en bas âge. Au pis aller, offrez un circuit alternatif qui sera plus festif qu’épeurant.

Les entreprises et professionnels sympathisants

Quand on peut compter sur l’appui de commerces et/ou de professionnels locaux pour nous aider.

17) Salon de coiffure

Vous connaissez un salon de coiffure sympathique à votre cause ? Proposez que 2 ou 3 $ sur chaque coupe de cheveux soient destinés à votre organisme pendant une fin de semaine de levée de fonds.

18) Soirée de beauté et d’esthétique

Organisez une soirée bénéfice où les donatrices recevront les conseils de beauté et d’esthétique de la part de professionnels en maquillage, coiffure, mode et esthétique. Avec démonstration, tirages de certificats cadeaux, etc.

19) Toilettage canin

Un salon de toilettage local devient votre partenaire pour un après-midi de toilettage de petits chiens dont une partie des ventes revient à votre organisation. Ça devient en même temps une occasion d’échange et de réseautage entre amis des petites bêtes.

20) Gala bénéfice des gens d’affaires et entrepreneurs

Se divertir… et contribuer en même temps

Pour joindre l’utile à l’agréable. On donne à un organisme qui nous tient à cœur en même temps qu’on contribue financièrement.

21) Soirée bénéfice de quilles, de fléchettes ou de billard

Qui n’aime pas se réunir entre amis dans un endroit agréable où disputer quelques matchs de billard ou de fléchettes en écoutant de l’excellente musique et en dégustant quelques breuvages ? Si c’est pour une bonne cause en plus, alors là, c’est encore mieux.

22) Soirée meurtre et mystère

23) Croisière (souper ou cocktail) avec soirée dansante

24) Tournoi de jeux vidéo pour les ados

25) Soirée à thème (des îles, casino, etc.)

26) Défilé de mode bénéfice

27) Soirée karaoké

28) Encan de personnalités locales

Les gens “achètent” la présence d’une personnalité locale dans leur entreprise, à la maison ou même pour un souper au restaurant à un moment prédéterminé. Sportif professionnel, chanteuse connue, etc. seront convoités par les donateurs.

29) Ferme de Pâques

Petits et grands craquent pour les bébés lapins, les agneaux du printemps et les poussins. Avec l’aide d’éleveurs de petits animaux de la région, aménagez une petite ferme de Pâques (ex. : dans la place centrale d’un centre commercial, aréna, etc.). Pour quelques dollars, les bambins pourront y caresser les petits agneaux, se faire prendre en photo avec de petits lapins et nourrir les canards, les poules et leurs petits.

30) Promenade en carriole ou en traîneau à cheval

31) Projection en plein air

Certes, il peut être coûteux d’organiser une soirée de cinéma avec des films récents compte tenu des droits à verser. Mais saviez-vous que le site Internet Archive regorge de films et documentaires versés au domaine public ? Cinéma d’horreur, films documentaires, etc. On y trouvera en outre la série télé complète d’Abbott & Costello dont se délecteront les amateurs de classiques américains, ou encore le classique de 1935 « La fiancée de Frankenstein » en version remastérisée et colorisée, pour ne nommer que ceux-là.

32) Soirée de jeux de société

Les gens s’inscrivent pour une soirée de jeux de société où ils profiteront par exemple de conseils prodigués par des joueurs aguerris, et participeront à des parties amicales ou même des compétitions. On peut y servir des breuvages et collations pour agrémenter la soirée-bénéfice.

La nourriture nous réunit

C’est connu. La bouffe est prétexte à se réunir, et, dans ce cas-ci, à recueillir des fonds.

033) Grand dîner aux hot-dogs

34) Concours de cuisine régionale

35) Dégustation de vins et fromages

36) Oktoberfest

Créez la parfaite soirée de dégustation de bières et de saucisses importées et locales. Lisez nos trucs et astuces afin de préparer une Oktoberfest réussie.

37) Déjeuner aux gaufres et/ou crêpes (pancakes)

38) Grande cueillette familiale de pommes ou de courges

39) Party de cabane à sucre (ou boîte thématique à l’érable)

Le sport c’est la santé… et les dons

Comment lever des fonds grâce aux activités sportives ? En voici de brillants exemples…

40) Tournoi sportif bénéfice (baseball, soccer, golf, etc.)

41) Workout musical ou classe de yoga en plein air

Dans un grand parc municipal, un instructeur professionnel prodigue une leçon de workout ou de yoga moyennant une contribution de quelques dollars. Évidemment, ça peut se faire plus facilement en été. Mais même en hiver, dans une station de ski ou un centre de plein air, l’idée est intéressante.

42) Relevez un défi sportif (ex.: grimpez un sommet, parcourez 1 000 km à vélo, etc.)

43) Marathon ou jogging bénéfice

Un marathon (ou un jogging de quelques kilomètres) avec une bourse et un trophée. Les participants défraient un coût d’inscription dont une partie servira à financer l’organisme et l’autre à récompenser les participants.

44) Journée familiale de mini-golf

45) Journée familiale de karting

46) Démonstrations d’arts martiaux par des professionnels

Se débarrasser pour la bonne cause

Ce qui ne fait plus l’affaire des uns est bien souvent le trésor des autres, ainsi que votre prochaine levée de fonds.

47) Vente de garage ou grand marché aux puces

48) Encan public sous le chapiteau

49) Librairie éphémère de livres usagés

Recueillez auprès de vos bénévoles et sympathisants des livres usagés encore en bon état. Puis, revendez ces bouquins à prix réduits. Vous êtes en situation de minorité linguistique ? C’est encore mieux. Ciblez les livres en français; ils seront sans doute très recherchés.

50) Vente en ligne d’objets donnés (ex. : sur Ebay ou Kijiji)

Les activités artistiques et culturelles

Quand les arts et la culture se mettent au service de la philanthropie.

51) Match d’improvisation entre votre organisation et des personnalités connues

52) Marathon de lecture

Relever le défi de lire un maximum de livres, en même temps qu’on fait une bonne action pour un organisme. Quelle bonne idée pour d’avides lecteurs ! Cherchez dans Google les termes « lire-a-thon », « lecture-o-thon » ou « marathon de lecture » pour de nombreux exemples. L’un des plus connus étant certainement le marathon de lecture de la Société canadienne de la sclérose en plaques.

53) Spectacle d’artistes amateurs locaux

54) Visite guidée du patrimoine historique de la ville ou la région

Les loteries et jeux de hasard

Dans bien des cas, considérez qu’il faudra disposer d’un permis de loterie pour ces activités.

55) Mur ou piscine de ballons payants

C’est une forme de loterie. Donc, on gonfle des ballons dans lesquels sont insérés des bons rabais ou des certificats cadeaux d’entreprises locales. Et, les donateurs achètent un ballon qu’ils crèvent pour en révéler le contenu. Certains prix sont plus petits, d’autres plus gros.

56) Pool sportif (hockey, baseball, football, etc.)

57) Bingo radiophonique

Apprendre en même temps qu’on donne

Et si les gens profitaient d’un apprentissage en même qu’ils contribuent à votre organisation !

58) Cours payants (en ligne ou physiquement)

Vous-même avez une expertise dans votre secteur d’activité. Alors, vous pourriez organiser des cours payants sur des sujets que vous maîtrisez bien et les vendre. Les cours en ligne sont très populaires depuis quelques années et plusieurs personnes aiment acquérir de nouvelles connaissances auprès de spécialistes.

59) Camp estival

Quand les enfants ne vont pas à l’école, les parents sont constamment à la recherche d’activités pour les occuper. Entre autres exemples, ces deux stations tiennent des camps d’été de radio pour les jeunes. C’est le cas à CJRU, ainsi qu’à CKCU pour ne nommer que celles-ci.

60) Atelier de perfectionnement des compétences

Ayez recours aux connaissances d’un professionnel sur un sujet en particulier, puis organisez un atelier de démonstration et pratique afin d’améliorer les compétences des participants. Ex. : en horticulture, peinture, informatique, etc.